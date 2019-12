Gemeinderat sagt Urnenabstimmung ab

Der Embracher Gemeinderat ist enttäuscht. Mit der CVP befürwortet gerade noch eine einzige Ortspartei die vom Gemeinderat ausgearbeitete Totalrevision der Gemeindeordnung. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) lehnt die Vorlage ab. Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, die geplante Urnenabstimmung vom 9. Februar 2020 abzusagen. Dies gab Gemeindepräsident Erhard Büchi an der Gemeindeversammlung vom Montagabend bekannt.

Zu Beginn des nächsten Jahres möchte der Gemeinderat erneut den Austausch mit der Bevölkerung und den Parteien suchen. Eine Abstimmung über die Vorlage stellt die Exekutive nicht vor Herbst 2020 in Aussicht.

Irritation ausgelöst

Einen ersten Entwurf der neuen Gemeindeordnung hatte der Gemeinderat der Bevölkerung im Mai 2019 an einer Informationsveranstaltung vorgestellt. Im Anschluss waren die Bevölkerung und die Parteien aufgerufen, Stellung zu beziehen. Lediglich 13 Personen nutzen diese Möglichkeit. Von den Parteien nahm nur die CVP an der Vernehmlassung teil. «Aufrgrund der sehr vereinzelten Rückmeldungen ging der Gemeinderat von einer breiten Zustimmung aus», sagt Büchi. Die ablehnende Haltung der Parteien und der RPK löse deshalb Irritation beim Gemeinderat aus. «Mit dem angekündigten Widerstand sieht der Gemeinderat sein Ziel verfehlt, mit einer positiven Stimmung in die Abstimmung einzutreten.»