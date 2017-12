Gemeinderat stellt sich gegen Bund

Die Dietliker Gemeindepräsidentin Edith Zuber würde so weit gehen, das gesamte Projekt für den Brüttener Tunnel abzulehnen und das Vorhaben mit allen Mitteln zu bekämpfen. Grundfür diese rigorose Haltung istder vom Bundesamt für Verkehr (BAV) an die SBB erteilte Auf-trag, das Vorprojekt in Dietlikon mit einer Brücke voranzutrei-ben. «Das entspricht nicht dem Schlussdokument über die Gebietsplanung Bassersdorf / Diet­likon / Wangen-Brüttisellen, das im Juli dieses Jahres von allen Beteiligten unterzeichnet worden ist», sagt sie.

Im Zielbild sei klar festge­halten worden, dass im GebietIm Lampitzäckern, einem Wohnquartier, das Verflechtungsbauwerk der Schienen in Form eines Tunnels und nicht einer Eisenbahnbrücke ausgeführt werde. «Ich bin enttäuscht über das nun geplante Vorprojekt mit einer Brücke.»

Schreiben an Doris Leuthard

In einem Schreiben an Verkehrsministerin Doris Leuthard stellt die Dietliker Gemeindepräsidentin unter anderem den Antrag, dass ausschliesslich die zweite Variante, das Unterquerungsbau-werk (Tunnel), für die nach­folgenden Planungen bearbeitet und im Plangenehmigungsverfahren berücksichtigt wird. «Un-terstützung erhalten wir vonden Na­tionalräten Thomas Hard­egger, Gregor Rutz und Natalie Rickli», sagt Edith Zuber.

«Sie ­haben einen Vorstoss in Bern gemacht, der am kommenden Montag von Doris Leuthard beantwortet wird.» Die Frist für die Vernehmlassung läuft bis zum15. Januar. Im Kampf gegen das ­Projekt einer Eisenbahnbrücke beim Wohnquartier Im Lampitz­äckern appelliert der Gemeinderat sowohl an die Bevölkerung als auch an die politischen Parteien, im Rahmen der Vernehmlassung Stellung zu beziehen.

Finanzielle Überlegungen

Wie Edith Zuber richtig vermutet, liegt der Grund für die Variante mit der Über- statt der Unterwerfung bei den Finanzen. Das gesamte Modul Brüttener Tunnel inklusive Entflechtungen Bassersdorf / Dietlikon / Wallisellen im Rahmen des Ausbaus der Bahninfrastruktur kostet 2,86 Milliarden Franken. Gemäss Auskunft von Gregor Saladin, Mediensprecher des BAV, schätzen die SBB die Mehrkosten für eine Unterwerfung auf 60 Millionen Franken. «Denkbar sind beide ­Varianten», erklärt er. «Aus verkehrstechnischer Sicht genügt die kostengünstigere Überwerfung.» Das sei der Grund, weshalb das BAV die SBB beauftragt habe, vorerst eine Überwerfung zu projektieren.

Die Ausführung einer Unterwerfung sei grundsätzlich weiterhin möglich. Allerdings sei der Kostenteiler der Mehrkosten sowohl für die Projektierung als auch für die spätere Umsetzung zu vereinbaren. Die zusätzlichen 60 Millionen Franken müssten der Kanton und die betroffenen Gemeinden tragen. «Nach einem Entscheid über die Finanzierung ist es immer noch möglich, eine Unterwerfung weiterzuverfolgen», sagt Gregor Saladin.

«Wenn es an den Kosten liegt, kann man von mir aus die bestehenden Weichen drin lassen», sagt Edith Zuber. Dabei ist ihr bewusst, dass die SBB die Kapazität erhöhen wollen und eine neue Lösung deshalb nötig ist. Trotzdem hält sie klar fest: «Wir sind seit fünf Jahren gegen eine Brücke, daran wird sich nichts ändern.» (Zürcher Unterländer)