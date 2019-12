Gemeindeschreiber tritt nach 18 Jahren zurück.

Hans Peter Good protokollierte am Montagabend seine letzte Gemeindeversammlung. Wie er zum Ende der Versammlung bekannt gab, gibt er die Funktion als Gemeindeschreiber nach 18 Jahren ab. «Es war mein Wunsch, in den Hintergrund treten zu können», erklärt er. Good wird der Gemeindeverwaltung als Adjunkt erhalten bleiben. In dieser Funktion wird er der Gemeinde beratend zur Verfügung stehen. Ausserdem bleibt er Leiter des Wahlbüros. Die Nachfolge als Gemeindeschreiber tritt Daniel von Büren an. Er ist zurzeit vorsitzender der Geschäftsleitung der Gemeindeverwaltung.

Verwaltung reorganisiert

Der Embracher Gemeinderat hatte in den letzten Jahren die Verwaltung neu Organisiert und 2017 eine Geschäftsleitung eingesetzt. Anfangs war Good der Vorsitzender des Gremiums und gleichzeitig Gemeindeschreiber, bevor von Büren die Geschäftsleitung übernahm.

«Der Gemeinderat ist froh, dass Hans Peter Good seine Erfahrung und sein Wissen auch in den kommenden Jahren in den Dienst der Gemeinde stellt», sagt Gemdeindepräsident Erhard Büchi.