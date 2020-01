Genossenschaftswohnungen sind Mangelware in der Region

Das Unterland ist Brachland in Sachen gemeinnütziger Wohnraum. In den allermeisten Gemeinden liegt der Anteil an Genossenschafts- oder anderen gemeinnützigen Wohnungen unter 6 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes.

Im Bezirk Bülach gibt es laut einer Erhebung der kantonalen Fachstelle Wohnbauförderung und Wohnbaugenossenschaften Zürich insgesamt 3245 gemeinnützige Wohnungen. Damit gehört nur jede 20. Wohnung einem nicht gewinnorientiertem Anbieter. Dasselbe gilt für den Bezirk Dielsdorf, wo 2040 gemeinnützige Wohnungen gezählt wurden.

Die interaktive Grafik zeigt den prozentualen Anteil gemeinnütziger Wohnungen am gesamten Wohnungsbestand einer Gemeinde.

Bachenbülach ist die Hochburg der Wohnbaugenossenschaften im Unterland. 334 gemeinnützige Wohnungen wurden bei der Erhebung in der Gemeinde gezählt. Gemessen am gesamten Wohnungsbestand in Bachenbülach sind das stolze 17,9 Prozent.

Gemeindepräsident Michael Biber überrascht das gar nicht. «Ich war mir bewusst, dass wir zwei grosse Genossenschaftsüberbauungen im Dorf haben», sagt er. «Das wir damit aber Spitzenreiter im Unterland sind, wusste ich nicht.» Gemäss Biber ist es im Dorf nicht negativ spürbar, dass viel günstiger Wohnraum zur Verfügung stehe. Im Gegenteil: «Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit den Genossenschaften», sagt Biber. So seien diese stark am Werterhalt ihrer Liegenschaften interessiert, was auch im Interesse der Gemeinde liege.

Den genossenschaftlichen Wohnbau staatlich fördern, so wie es die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen», fordert, will Biber indes nicht. «Das Beispiel Bachenbülach zeigt ja gerade, dass es auch ohne neue Gesetze geht», sagt der Gemeindepräsident, der auch für die FDP im Kantonsrat sitzt.

Der hohe Anteil an Genossenschaftswohnungen in Bachebülach ist laut Biber auf den Flughafen zurückzuführen. So seien die Siedlungen im Bächliwis aus der Swissair heraus entstanden.

Dänikon an der Spitze

Im Bezirk Dielsdorf wurde in Dänikon der höchste Anteil an gemeinnützigen Wohnungen gezählt. 13,1 Prozent aller Wohnungen sind in der Furtaller Gemeinde in genossenschaftlichem Besitz. Verantwortlich dafür sind zwei grosse Überbauungen an der Alten Landstrasse.

Gemeindepräsident José Torche sagt, auch in seiner Gemeinde würden die Wohnbaugenossenschaften positiv wahrgenommen. Bei der bevorstehenden Revision der Bau- und Zonenordnung wolle er darauf achten, den genossenschaftlichen Wohnungsbau zu erleichtern. Die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» will er dennoch nicht befürworten. Er bevorzugt einen anderen Ansatz. «Statt des Wohnungsbaus fände ich es sinnvoller, die Mieter direkt finanziell zu unterstützen.»

Die interaktive Grafik zeigt den Bestand an gemeinnützigen Wohnungen nach Gemeinde in absoluten Zahlen.

Die grösste Wohnbaugenossenschaft der Region ist die Silu mit Sitz in Kloten. Sie besitzt Siedlungen in Embrach, Bachenbülach, Niederhasli, Bassersdorf, Kloten, Oberglatt und Rafz. Geschäftsführer Urs Schnyder möchte sich zur Volksinitiative nicht äussern, da sich seine Genossenschaft in den Statuten der politischen Unabhängigkeit verpflichtet. Ein Statement lässt er sich dennoch entlocken. «Die Initiative löst in genossenschaftskreisen nicht restlos Begeisterung aus», sagt er. Das primäre Ziel der Silu sei es nicht, weiter zu wachsen sondern zu sanieren und zu verdichten. Natürlich seien Genossenschaften auf bezahlbare Bodenpreise angewiesen. Die Initiative ziele zumindest in eine gute Richtung.

Nichts für gut Verdienende

Gegner der Initiative kritisieren, dass nur ein kleiner auserwählter Kreis von den günstigen Genossenschaftswohnungen profitieren können. Schnyder betont, dass es bei der Wohnungsvergabe durch die Silu keinerlei Bevorzugung irgendwelcher Klientel gebe. «Die Vergabe läuft bei uns ähnlich ab, wie bei jeder grossen Hausverwaltung», erklärt er. Richtig sei aber, dass Mieter mit niedrigem oder mittlerem Einkommen bevorzugt würden. Bewerber für eine Wohnung müssen deshalb ihre Steuerdaten offenlegen. «In unseren Wohnungen leben sicher keine gut betuchten Leute, sondern mehrheitlich Familien vom Mittelstand an abwärts.» Auch betreffend Personenzahl gibt es bei der Silu Vorschriften. «Eine Einzelperson bekommt bei uns keine Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung», beteuert Schnyder.

Horrende Imobilienpreise

Bei der Baugenossenschaft Dietlikon-Brüttisellen ist man bezüglich Wohnungsvergabe nicht ganz so strikt. «Es wird auf das Einkommen geachtet, aber nicht übermässig», erklärt Präsident Ueli Graf. Die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» löst bei ihm ebenfalls keine Jubelschreie aus, sie würde den Genossenschaften aber durchaus etwas bringen, sagt er. In der Region Dietlikon und Wangen-Brüttisellen gebe es kaum mehr Bauland und die Preise dafür seien horrend. So sei in Dietlikon vor kurzem ein Einfamilienhaus für über drei Millionen Franken gehandelt worden.

Der Blick auf die Landkarte zeigt, dass gemeinnützige Wohnungen im Unterland dünn gesät sind. Je näher man an die Stadt heran rückt, desto höher wird die Dichte an Genossenschaftswohnungen. Bülach hat als Stadt mit immerhin fast 10'000 Wohnungen nur etwas mehr 100 gemeinnützige Wohneinheiten. Opfikon, Regensdorf und Kloten erreichen überdurchschnittliche Werte zwischen 5 und 8 Prozent.