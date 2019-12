Geschenke in letzter Minute

Am Montagmorgen ist von vorweihnachtlicher Hektik noch nichts zu spüren in den Verkaufsläden des Zürcher Flughafens. Erfahrungsgemäss komme das erst am 24. und 25.Dezember, meint Sandra Schönbächler vom Schmuck- und Uhrengeschäft Christ. «Und am Sonntag war sehr viel los.»

Die Leute seien sehr konsumfreudig. «Oft habe ich aber das Gefühl, dass nur eingekauft wird, um ein Geschenk unter den Christbaum legen zu können», meint sie bedauernd. Die meisten Kunden aber wissen genau, was sie wollen. «Sie erkundigen sich beispielsweise online und kommen dann ins Geschäft.» Lange Beratungsgespräche seien selten.

Gar keine Beratung braucht Cosima Kusserow. Ihr Sohn Jonas ist gerade mit dem Flugzeug gelandet und bevor es nach Luzern zurückgeht, kauft sie im Sprüngli noch das Lieblingsgebäck für ihre Tochter – Luxemburgerli.

Auch Barbara Dinner aus Menzingen holt jemanden vom Flughafen ab und kombiniert es mit den letzten Einkäufen. «Meine Mutter kommt von Deutschland, und da ich bisher keine Zeit hatte für Weihnachtseinkäufe, kommt es mir hier sehr gelegen.» Ihr Mann und ihr Sohn dürfen sich über praktische Socken und ein Hemd freuen.

Freundlich bleiben

Etwas teurer sind die Einkäufe im Swisscom-Shop. «Vor allem das iPhone 11 verkaufen wir oft», bemerken Ivan Schwendener und Omar Kader. Die beiden Verkäufer merken die Hektik und den Stress der Kunden schon. Sie lassen sich aber ihre gute Laune nicht verderben und bleiben immer freundlich. «Wenn die Leute wenig Zeit haben, müssen wir uns halt kurz und bündig fassen und uns auf das Wichtigste konzentrieren», sagt Omar Kader.

Auch Hansruedi Linder steht kurz vor dem Abflug. Er fliegt mit seiner Tochter und seiner Partnerin nach Dubai. «Wir besuchen meine Enkelkinder, es sind dreieinhalbjährige Zwillinge.» Zwar haben sie die Geschenke schon gekauft, sie stossen aber im Orell Füssli auf ein mehrsprachiges Bilderbuch. «Das wäre ideal», meint Linder, «die Kinder wachsen dreisprachig auf. Russisch, Englisch und ein wenig Deutsch. Und Deutsch sollten sie noch besser lernen.»

Auch in der Delicatessa von Globus läuft das Geschäft rund. «Gewürz-Geschenksets werden gerne gekauft, aber auch Geschenkkörbe oder einfach ein Panettone», weiss Nathalie Glauser zu berichten. «Für Essen und für Wein wird gerne mehr Geld ausgegeben», verrät sie weiter. An Weihnachten schauten die Leute nicht so auf den Preis.

Helena Schwitzgeber hat gerade für ihren Mann ein Pyjama gekauft. «Er nimmt jedes Jahr etwas zu», meint sie schmunzelnd. Auch sie ist nicht extra für das Weihnachtsgeschenk in den Flughafen gekommen. «Ich bin aus Kloten und gehe auch noch Lebensmittel einkaufen.»

Seit 25 Jahren besucht Pinar Bilici Zürich zur Weihnachtszeit. «Ich habe Schokolade und Spielzeug eingekauft.» Kurz vor ihrem Rückflug nach Istanbul möchte sie sich auch noch etwas gönnen und bestaunt ein dunkelblaues Negligé mit goldener Spitze. Das sieht man oft hier, und es wird auch vom Verkaufspersonal bestätigt – kurz vor dem Abflug gönnen sich Reisende noch etwas Schönes.