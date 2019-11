Geschnitzte Rüben sorgten für Nostalgie

«Räbeliechtli, Räbeliechtli, wo gasch hii? I de dunkle Nacht, ohni Schtärneschii, da mues mis Liechtli sii», singen die Neeracher Kinder beim Marsch mit den selbstgeschnitzten Räben durchs abgedunkelte Oberdorf. Der Räbenliechtli-Umzug ist ein eindrucksvolles Erlebnis für Klein und Gross und wer einmal teilgenommen hat, wird ihn sein Leben lang nicht vergessen. So auch der 65-jährige Johann Zöbeli aus Riedt, der mit dem Familienclan seine drei- und zweijährige Enkel Jahmiro und Hakana begleitet. Mit feuchtleuchtenden Augen erinnert er sich: «Lang, lang ists her, aber es war immer ein besonderer Anlass in stockdunkler Nacht durchs Dorf zu ziehen. Nach meinem Sohn Patrick sind jetzt in dritter Generation meine Enkel dran.»

Ausgehöhlt und verziert haben die Räben der Kleinen der Grossvater und die Mutter. Die grösseren Kinder haben ihre Rüben in der Schule, dem Kindergarten oder der Spielgruppe selbst geschnitzt oder mit der Hilfe der Mütter und älteren Klassenkameraden. Der sechsjährige Maurice bekennt: «Das Aushöhlen war das anstrengendste beim Schnitzen.»

LED-Lichter lösen Kerzen ab

In seiner Räbe, und auch bei vielen anderen, ist mit dem LED-Licht die Neuzeit eingezogen, «Weil», wie Maurice sagt, «sonst der Wind immer wieder das Flämmchen ausbläst.» Wenig vertraut mit dem Schweizer Brauch war Vanessa Gilliard aus Deutschland, als sie vor sechs Jahren nach Riedt zog. «Wir im Schwarzwald haben Laternen aus Papier gebastelt und sind im Herbst durchs Dorf gezogen. Räbeliechtli haben wir erst durch unseren Sohn Loui kennen gelernt, als ich mit ihm in der Spielgruppe war und auf dem kleinen Stühlchen sitzend an der Rübe schnitzte.» Wie die meisten Kinder wollte er, dass Sonne, Mond und Sterne aus seinem Liechtli leuchten und wünschte sich aber zusätzlich seinen Lieblingsplaneten Saturn.

Spielgruppenleiterin Lisbeth Weber: «Wir haben etwa 40 Räbeliechtli gemacht. Dabei habe ich festgestellt, dass nur noch wenige Kinder diese einheimische Feldfrüchte kennen und nicht wissen, dass man den Inhalt Essen könnte.» Die verschiedenen Rübenarten waren im Mittelalter ein wichtiges Grundnahrungsmittel und versorgte die Menschen mit Energie, Vitaminen und Mineralstoffen. Mütter und Kinder schnitzten damals die Räben als leuchtende Wegbegleiter zum nächtlichen Ernte-Dankgottesdienst.

Seit zehn Jahren organisiert Claudia Wiederkehr vom Treff Neerach, zusammen mit der Spielgruppe Schnäggehüsli und der Unterstufe den Räbeliechtli-Umzug. Sie sagt: «In diesem Jahr haben wir bei einem Bauern in Steinmaur 280 Räben bezogen. Ich schätze, dass etwa 160 davon am Umzug mitgetragen worden sind.» Mit den Begleitern sind es rund 450 Personen, die am stürmischen Freitagabend durchs abgedunkelte Oberdorf ziehen und dann vom Musikverein Neerach spielend in neuen blauen Jacken auf der Schulanlage Sandbuck empfangen werden. Dabei bläst der Wind nicht nur die buntgefärbten Blätter von den Bäumen, sondern auch die Notenblätter von den Ständern. Das tut der fröhlichen Volksfeststimmung bei Wurst und wärmenden Getränken keinen Abbruch, schliesslich endet auch das Räbelichtlilied mit den Worten: «Wenn de Biiswind blaast und mer s Liechtli löscht, dann gahn i wieder hei!»