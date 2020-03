Gesichter und Figuren von Picasso inspiriert

Wer die Galerie am Platz in Eglisau betritt, wähnt sich unter eindrucksvollen Gesichtern und Figuren. Diese wirken mal durchsichtig, mal farbig, übereinander verschachtelt oder in die Natur fliessend. Unter den Gestalten und Geschöpfen sind einige aus der griechische Mythologie. Die Schaffenswelt des Zürcher Künstlers Erich Sahli wird unter dem Titel «Durchsicht Umsicht Gesicht» gezeigt. Knapp 50 Werke, hauptsächlich Ölbilder, aber auch Skulpturen und Figuren laden seit Sonntag zum längeren Verweilen ein. Denn sein Schaffen, das Sahli «figürlich-expressiv» nennt, ist alles andere als eindeutig.

Freund von Picasso

Für Erich Sahli war von früh her klar, dass er sich dem Künstlerischen zuwenden möchte. Nach der Grafiklehre besuchte er die Akademie der bildenden Künste in München, arbeitet seither als freischaffender Maler und Bildhauer mit Lehraufträgen. Kunst liebte er schon als Kind und durch einen besonderen Gast fand er auch seine stilistische Grundrichtung, wie er den Besucherinnen und Besuchern der Vernissage am Sonntag erzählte: «Bei meinen Eltern lebte eine Zeit lang ein Mann, der in den 20ern und 30ern mit Pablo Picasso befreundet war.

«Ich habe den Picasso als Jungen um mich herumgelegt, und es war wunderbar.»Erich Sahli

Im Schrank hatte er einen Stapel mit Zeichnungen und Aquarellen von Picasso, und er hat gemerkt, dass mich diese interessierten.» Sahli durfte sich die Werke jederzeit anschauen. «Ich habe den Picasso als Junge um mich herumgelegt, und es war wunderbar», erzählte er mit einem Lächeln. Der Stil Picassos habe ihn sicher beeinflusst: «Ich glaube die Herkunft ist ein wenig geblieben, das Experimentieren mit den Figuren, mit dem Mensch. Picasso hat es meistens radikaler gemacht, egozentrischer, und ich will es offener machen. Es ist eine Gefühlssache.»

Zu viele Erklärungen und Begründungen zu seinen Werken findet Erich Sahli aber nicht geben, das sei wenig hilfreich. Er zieht ein Zitat des Philosophen Novalis bei: «Eine gute Erzählung hat ein Geheimnis.» Es sollte nicht ganz durchschaubar und daher anregend sein.

Offene Gesichter

So ist es denn auch mit Sahlis Werken: Die Birnbaumstatue «Schlafen unter Lotus» fasziniert mit vielen grossen Augen, die einen anstarren, dazwischen Arme und Beine verdreht und verbunden. Das Ölbild «Parze auf der Zeitspirale» zeigt sich drehende, verwobene Körper, darüber waltet die Schicksalsparze mit grimmigem Gesicht im Picasso-Stil.

Ein «Umwölktes Händegesicht» aus Fingern und Handflächen fliesst in die Naturlandschaft hinein und mutet wie ein hagerer Baum an. «Das offene Gesicht, der offene Kopf, durch den man in den Hintergrund und die Umgebung blicken kann, hat mich immer interessiert», sagt Erich Sahli. «Es ist offen, und ich hoffe es sieht jeder anders.»

Ausstellung bis Samstag, 25. April, täglich 9 bis 21 Uhr. Anwesenheit des Künstlers, Sonntag 5. April, 15 bis 17 Uhr.