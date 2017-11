Gestifteter Baum für den Weihnachtsmarkt

Wenn heute um 16 Uhr die ersten Besucherinnen und Besucher den Weihnachsmarkt in der Altstadt besuchen, soll Lars Graefs Tanne ein Blickfang sein.Seit über einem Jahr ist dergebürtige Kölner mit seinemProjekt «Bülacher Weihnachtsbaum» beschäftigt. Einen solchen hat er nämlich bis anhin auf dem grössten Weihnachtsmarkt im Unterland vermisst.

Deshalb hat Graef nach dem letztjährigen Markt die Stadt kontaktiert und angefragt, was man dort von seiner Idee eines veritablen Weihnachtsbaums hält. «Ich erfuhr sofort Unterstützung», sagt er. Bei der Stadt war man von der Idee sogar derart angetan, dass man Graef zusicherte, dass die Tanne bis zum 6. Januar stehen bleiben darf.

Bülacher Eigengewächs

Praktische Unterstützung gab es von Alfred Wintsch vom Bülacher Forst, der eigens einen tonnenschweren Sockel konstruierte und damit die über acht Meter hohe Weisstanne sturmsicher verankerte. Die Aufgabe, das einheimische Gewächs vom Bülacher Alpenhof zu schmücken, übernahm Graef selbst und auf eigene Kosten. Traditionell rot-golden wird sich sein Novum am Bülacher Markt präsentieren mit 250 Kugeln und über 300 Lämpchen.

Zum ersten Mal ziert ein Tannenbaum den Bülacher Weihnachtsmarkt. Gestiftet wurde der Baum vom ­Unternehmensberater Lars Graef, der ihn auch gleich geschmückt hat. Sibylle Meier

Während sich die Erwachsenen am Anblick freuen sollen, hat sich Graef für die Kinder eine zusätzliche süsse Überraschung ausgedacht. 10 Kilo Schokolade hat der Unternehmensberater eigenhändig in 350 kleine Säckchen verpackt. «Jedes Kind, das möchte, darf sich eins abschneiden», sagt Graef. Drei Abende zu je vier Stunden Handarbeit hat er für das Abpacken eingesetzt.

Der Markt ist dem Deutschen in den vergangenen Jahren zur Herzenssache geworden. «Der Weihnachtsbaum soll ein Geschenk für die Bülacher sein», erklärt er sein Engagement. Drei Jahre lang habe er nun seinen Glühweinstand am Mart betrieben. «Nun ist es an der Zeit, auch einmal etwas zurückzugeben.»

Zweites Novum

Der Weihnachtsbaum ist nicht die erste Neuerung, die sich Graef für den Markt an seinem Wohnort ausgedacht hat. Die von ihm 2015 initiierte Mehrweg-Weihnachtstasse mit wechselndem Sujet ist bereits zum gefragten Sammlerstück geworden. Dieses Jahr wird die evangelische Kirche darauf abgebildet sein. Gefüllt werden können die Tassen wahlweise mit Glühwein oder seinem skandinavischen Pendant «Glögg», beides nach Graefs Rezept zubereitet.

Die Reaktionen auf seine jüngste Idee kann Graef dieses Wochenende gleich selbst entgegennehmen. Der Baum steht unmittelbar neben seiner Glühweinbar. Das sei aber Zufall, betont er. Wo die Tanne stehe, sei für ihn nicht entscheidend: «Hauptsache, sie macht Freude.» Die Chance, dass Graefs Werk wahrgenommen wird, ist hoch, rechnet man doch dieses Jahr mit bis zu 80 000 Marktbesuchern.

(Zürcher Unterländer)