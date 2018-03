Gestochen scharf in Weiss

Wenn der Titel der Ausstellung auch Schmerzhaftes erwarten lässt, so muss der Galeriebesucher keine wilde Performancekunst fürchten. In der werk Galerie «one» in Bülach eröffnete vorgestern Sonntag die Ausstellung «Tausend Nadelstiche». Die Künstlerin Milena Panozzo aus Buchs stellt bis am Samstag, 24. März Bilder aus, auf denen sie unter anderem mit Nadeln feine Muster in das Papier sticht.

Da ist man als Besucher natürlich beruhigt, dass sich der Titel verglichen harmlos erklärt. «Wahrscheinlich sind es aber mehr als tausend Nadelstiche», scherzt die aus Vicenza stammende Italienerin, die in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist. Das glaubt man ihr sofort. Eine Vielzahl an Stichen übersähen die Bilder und ergeben unwirklich organische Formen.

Vielfältige Techniken

Auf die Idee Nadelstiche zur Bildgebung zu verwenden, sei die Künstlerin – wie so oft in der Kunst – zufällig gekommen. «Ich wollte bloss testen, ob eine Nadel noch spitz genug ist und habe deswegen auf ein Papier eingestochen.» Mit dieser Idee ist es natürlich noch nicht getan. Bis zu den fertigen Bildern wird viel ausprobiert.

Selbstbewusst steht Milena Panozzo zu den handwerklichen Aspekten der Kunst: So finden sich auf ihren Bildern zahlreiche andere Techniken: Collagen mit Naturpapier, Tinte, Pastell oder Graphit. In den wärmeren Monaten malt sie besonders gern mit der Technik der Enkaustik, die sie sich selber beigebracht hat. Dabei mischt man Pigmente in Bienenwachs und trägt dies in Schichten auf Holz auf.

Dazu sagt sie: «Das Handwerk ist etwas verpönt in der Kunst, aber ich liebe es. Wenn man die Farben selbst macht, dann lernt man ja auch dazu.» Es fehlt eigentlich nur noch, dass Panozzo ihr Papier selber macht. Das hat sie sich zwar auch schon überlegt, aber konnte sich noch nicht dazu entscheiden. Klar, dass bei einer solchen Autodidaktin nicht mangelnde Fähigkeiten dafür verantwortlich sind.

Viele Motive für ihre Bilder sind inspiriert vom Mikrokosmos, einer Welt also, die keiner sehen kann, aber trotzdem da ist. Viele der ausgestellten Bilder sind übertitelt mit «Imaginärer Mikroorganismus». Das seien keine echten Mikroorganismen, Panozzo ist es wichtig, dass sie dort ihre Fantasie walten lassen kann. «Und es werden ja auch immer wieder neue Mikroorganismen entdeckt, also wer weiss...» Vielleicht werde die Realität ja von der Fantasie eingeholt.

Plattform für Künstler

Rita Maria Wepfer-Tschirky ist die Kuratorin der Ausstellung. Milena Panozzo sei auf sie zugekommen, mit der Bitte bei ihr ausstellen zu dürfen. Wepfer-Tschirky ist begeistert von den Bildern: «Man kann soviel darin sehen, dennoch haben sie einen edlen Touch.» Das habe der Kuratorin Eindruck gemacht. Wer die Bilder sehen will und anregende Gespräche möchte, dem sei geraten, immer Mitwoch- und Donnerstagabend das KunstKafiOne in der Galerie zu besuchen. Wepfer Tschirky möchte eine Plattform für Unterländer Kunstinteressierte zu schaffen. So könne man sich umringt von Kunst heimelig fühlen. Eigentlich das blanke Gegenteil von tausend Nadelstichen. (Zürcher Unterländer)