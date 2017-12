Gestohlene Gemeindesäule auf Hausdach wieder gefunden

Die Mitarbeiter des Gemeindehauses Hochfelden staunten nicht schlecht, als sie in diesem Sommer eines Morgens zur Arbeit kamen. Die Stele, die mit «Gemeindehaus Hochfelden» beschriftet ist, stand nicht mehr vor dem Eingang des Gebäudes. Gemeindepräsidentin Simone Caneppele sagt: «Wir realisierten zuerst gar nicht, dass sie weg ist.» Doch die Säule war spurlos verschwunden.

Zurecht stellte man sich in Hochfelden die Frage, warum man sowas tun sollte. «Wir vermuten, dass es ein Gag sein sollte. Ansonsten sehen wir keinen Sinn in dieser Aktion», meint Caneppele.Der oder die bis heute unbekannten Diebe haben sich die Mühe gemacht, die im Boden verankerte Stele abzuschrauben. Auch der Transport dürfte bei einem Gewicht von 50 Kilogramm ein Kraftakt gewesen sein.

Das Diebesgut tauchte auch Tage später nirgends auf. Caneppele sagt: «Wir haben dann bei der Polizei Anzeige erstattet und den Fall mit der Versicherung abgeklärt.» Vor einigen Wochen, rund vier Monate nach dem Verschwinden der Stele, habe man bereits beschlossen, diese zu ersetzen. Doch dann wendete sich das Blatt.

Bei Kontrollgang per Zufall entdeckt

Simone Caneppele war der festen Überzeugung, dass man die Gemeindesäule in einem Feld oder in der Glatt wieder findet. Damit lag sie aber falsch. «Die Eigentümerin des Industrie- und Gewerbegebäudes an der Langmattstrasse meldete sich bei uns. Sie hat die Stele bei einem Kontrollgang auf dem Dach des Hauses gefunden.»

Die Sache bleibt damit nach wie vor kurios. Der Weg auf das Dach ist nämlich alles andere als ein Kinderspiel. Vor allem mit einem 50 Kilogramm schweren Gegenstand im Schlepptau. Über eine Aussentreppe geht es am Gebäude entlang nach oben. Über die letzten drei Metern führt die Treppe senkrecht an der Fassade hoch. Caneppele bezeichnet dies als «waghalsigen Kraftakt».

Doch was wollten die Diebe damit bezwecken? «Ich kann mir vorstellen, dass man die Säule auf das Flachdach stellte, damit die Leute sie sehen sollten.» Wenn das wirklich der Plan gewesen sein sollte, war dieser schlecht durchdacht. Sonst wäre die Stele nicht erst nach zwei Monaten zum Vorschein gekommen.

Die Säule steht nun wieder an ihrem angestammten Platz. Caneppele sagt: «Ich hoffe, da bleibt sie nun auch.» Bereits im Sommer 2015 vergingen sich Vandalen an der Stele. Unbekannte hatten die Informationstafel damals verbogen. Die Schadenssumme betrug nach diesem Vorfall rund 7000 Franken. (Zürcher Unterländer)