Gestrickte Kunst im Alterszentrum

Wer durch die Tür des Alterszentrums Lindenhof in Rümlang tritt, wird am Empfang vom Samichlaus und seinem Rentier mit einem Schlitten voller Geschenkpakete begrüsst. Das Spezielle daran: Die Pakete sind leer und das ganze Kunstwerk ist mit Wolle umhüllt. Liebevoll wurde es von einigen Bewohnern des Alterszentrums Lindenhof gestaltet. «Als wir den Schlitten von einem Bauernhof bekamen, haben wir uns überlegt, was wir daraus machen können», sagt René Keller, Leiter des Alterszentrums Lindenhof. Mitarbeiterin Cornelia Hobi nahm das Projekt an die Hand. Nach Unterstützung musste sie nicht lange suchen. Viele ältere Leute sind in Sachen Stricken Profis, da sie früher oft gestrickt haben. Jeden Samstag trafen sich die sieben Bewohnerinnen und Bewohner zum Stricken.

Aktiv mitwirken

Unter der Anleitung von Cornelia Hobi wurde ein Päckchen nach dem anderen gestrickt und auch das Rentier und der Samichlaus waren nach einem Jahr vollendet. «Die Bewohner haben an solchen Projekten viel Freude, da sie aktiv mitwirken können», sagt Keller. Bestaunt werden kann das wollige Kunstwerk diesen Samstag. Dann wird das Alterszentrum zum Schauplatz des jährlichen Adventsmarkts, der für die Bewohner, ihre Angehörigen und die ganze Bevölkerung gedacht ist.

«Viele unserer Bewohner können nicht mehr an die Adventsmärkte gehen, da sie zu schwach sind», sagt Keller. Vor sechs Jahren hat sich das Alterszentrum deshalb dazu entschieden, einen Adventsmarkt vor Ort zu veranstalten, um die Adventsstimmung ins Haus zu holen. « An diesem Adventsmarkt haben die Bewohner grossen Spass», sagt Keller. «Es ist der einzige Tag im Jahr, an dem im Alterszentrum früh Ruhe einkehrt, da alle so müde sind.»