Gesundheitszentrum Dielsdorf eröffnet neue Abteilung

Das Gesundheitszentrum Dielsdorf (GZD) betrieb schon eine Aufnahmestation. Doch vor drei Tagen konnte die neue, spezialisierte Aufnahmeabteilung in einem Teil der Räumlichkeiten des 1999 geschlossenen Akutspitals in Betrieb genommen werden. Die Einer- und Zweierzimmer mit total 16 Patientenbetten, der Aufenthaltsraum, der Therapie- und Trainingsraum sowie das Besprechungszimmer wurden umfassend renoviert.

Professionelle Betreuung

In der neuen Abteilung wird die Akut- und Übergangspflege sichergestellt. Darunter ist eine professionelle Betreuung zu verstehen, die nicht nur die eigentliche Pflege, sondern auch den sozialen und medizinischen Bereich umfasst, wie Pflegefachfrau Ursula Marthaler bei der Besichtigung der Räumlichkeiten erklärte. Sie ist zuständig für die Begleitung der fachlichen Pflegentwicklung. Die Betreuung umfasst also nicht nur die eigentliche Pflege, sondern auch Bereiche wie Medizin, Logopädie, Ergotherapie, Sozialdienst und andere. «Rund 80 Prozent der Patientinnen und Patienten kommen aus den Akutspitälern in die Aufnahmeabteilung», erklärte Chefarzt Thomas Häsli.

Umfassende Abklärung

«Die Abklärung und Behandlung in den Akutspitälern ist auf das Hauptproblem fokussiert», sagte Markus Sprenger, CEO und Direktor des Gesundheitszentrums Dielsdorf. In Bezug auf die allgemeine Situation der älteren Leute würden aber in den Spitälern meist nur marginale Abklärungen vorgenommen. In der Aufnahmeabteilung des Gesundheitszentrums Dielsdorf werden Patienten betreut, die beispielsweise nicht von Angehörigen gepflegt werden können oder sich in ihrer Wohnung aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht frei bewegen können.

In der spezialisierten Aufnahmeabteilung werde bei allen Eintretenden ein geriatrisches Assessment durchgeführt. Unter diesem Fachbegriff ist eine altersheilkundliche Abklärung zu verstehen, bei welcher alle medizinischen, pflegerischen und sozialen Probleme und die vorhandenen Ressourcen erfasst werden. «Das Behandlungsteam leitet daraus ein gezieltes und individuell zugeschnittenes Pflegetraining, ein Therapieprogramm und die nötigen geriatrisch-medizinischen Massnahmen ab», erklärte Sprenger.

Schnelle Heimkehr

«Das Ziel dieser Einrichtung besteht nicht darin, möglichst viele Betten lange zu belegen, sondern die Leute möglichst bald nach Hause gehen zu lassen», sagte Direktor Sprenger. Durchschnittlich dauere der Aufenthalt in dieser Aufnahmeabteilung zwischen zwei und sechs Wochen. Jeder zweite Patient könne danach nach Hause entlassen werden. Die anderen werden in der Regel in die Langzeitpflege überwiesen.

Die neu eröffnete Abteilung bietet den Bewohnern viel Bewegungsspielraum. Der Boden ist barrierefrei und rutschsicher, alle Räume sind rollstuhlgängig und Gänge und Treppenhaus sind mit Handläufen ausgestattet. Es stehen eine gemeinsame Küche, ein Essraum, ein Therapieraum und Aufenthaltsräume zur Verfügung. Die ersten Patienten sind bereits eingezogen.

(Zürcher Unterländer)