Gewerbeverein zählt auf die Loyalität der Bevölkerung

Der Einkaufstourismus über die nördliche Landesgrenze und im omnipräsenten Internet beschäftigt auch den Gewerbeverein Dielsdorf und Umgebung (GVD). Er ist daher bestrebt, neue Kunden zu gewinnen und bestehende stärker an sich zu binden, indem er ihnen eine Identifikation mit dem örtlichen Gewerbe ermöglicht. Wie Gewerbevereinspräsident Michael Ricklin am Freitag an der Generalversammlung in den Gebäulichkeiten der BMW Schweiz AG erklärte, können Konsumenten als Supporter die lokalen Gewerbebetriebe dafür honorieren, dass diese Arbeitsplätze anbieten, Lehrlinge ausbilden und Steuern an ihre Gemeinden abliefern.

Gemäss Vereinsstatuten war eine Supporter-Mitgliedschaft bisher nicht möglich. Die von 118 Personen, davon 78 Stimmberechtigte, besuchte 145. Mitgliederversammlung segnete am Freitagabend die nötige Statutenänderung oppositionslos ab. Für einen Beitrag von jährlich 80 Franken erhalten die Supporter zwar kein Stimmrecht, aber sie unterstützen den Verein in seinem Einsatz für die Gewerbetreibenden, erhalten einen Supporter-Pin und werden an einem jährlichen Apéro über aktuelle Projekte des GVD aus erster Hand informiert. Vom Jahresbeitrag gehen 30 Franken an den Kantonalen Gewerbeverband. «Unser Ziel ist, bis zur nächsten Generalversammlung im Frühjahr 2019 mindestens 40 Supporter zu gewinnen», sagte Ricklin.

«Gwerbler des Jahres»

Die Dielsdorfer Filiale der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist vom Vereinsvorstand zum «Gwerbler des Jahres» gekürt worden. Dies nicht deshalb, weil mit Flurin Schmid ein ZKB-Angestellter im Vorstand mitwirkt, sondern weil die Bank bereits seit 17 Jahren kostenlos das Sekretariat des Gewerbevereins besorgt. «Zur Erledigung dieser Arbeit trägt vor allem meine Mitarbeiterin Selina Hagen bei», sagte Schmid gegenüber dem «ZU».

Gewerbeschau auf gutem Weg

Das Highlight des Vereinsjahrs 2018 wird die Gewerbeschau sein, die vom 27. bis 30. September auf der Pferderennbahn Dielsdorf stattfindet. Wie OK-Chef Daniel Andreoli bekannt gab, haben sich bis dato 120 Aussteller einen Stand reserviert. «Es sind noch einige wenige Plätze zu vergeben», sagte Andreoli. Obwohl die Frist abgelaufen sei, nehme er noch Anmeldungen entgegen, sodass die anvisierte Zahl von 130 Ausstellern erreicht werde.

Der GVD zählt derzeit 183 Mitglieder und ist damit – gemeinsam mit Regensdorf – der grösste der sieben Gewerbevereine des Bezirks Dielsdorf.

Zu guter Letzt wurden Rolf Utzinger nach 19-jähriger Vorstandsarbeit und Urs Rösli nach 9-jährigem Einsatz aus der Vereinsleitung verabschiedet. Als Nachfolger wählte die Versammlung Claudine Fehr, Steinmaur, und Claudio Kunz, Dielsdorf, in den Vorstand des Gewerbevereins. (Zürcher Unterländer)