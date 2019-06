Gezackter Zaun erzürnt und verwirrt

«Sollen hier die Kindergärtler aufgespiesst werden?», lautete es in einem anonymen Hinweis eines besorgten Bürgers. Gemeint war damit der Holzzaun beim Kindergarten Zihl in Buchs. Ohne Vorwarnung seien angespitzte Holzlatten an diesem montiert worden. Mit Entsetzen hatte sie der Bürger entdeckt und in seinem Schreiben ausgiebig kritisiert. «Ziemlich unüberlegt und verantwortungslos, wer das auch immer montiert hat.» Dabei sei die Stelle eine beliebte Abkürzung, vor allem bei den Kindergärtlern. Bei der Schulleitung wusste man zuerst nicht, wer die Holzlatten angebracht hat.

Eine Nachfrage bei der Gemeinde Buchs schafft dann doch noch Klarheit: «Das ist ein simpler und völlig normaler Vorgang, den wir bei allen unseren Liegenschaften in der Gemeinde vornehmen», erklärt Gemeindeschreiber Urs Tanner. Beim besagten Bereich wurde Gras gesät und musste dementsprechend eine Absperrung angebracht werden. Dass diese gefährlich aussieht, sei laut Tanner beabsichtigt: «Wir haben uns für eine kostengünstige und wirkungsvolle Massnahme entschieden. Der Gartenzaun soll ja auch abschreckend wirken, damit der neu gesäte Rasen nicht beschädigt wird und noch mehr Kosten für den Steuerzahler entstehen.»

Ganz normal

Weil die Absperrung in zwei Wochen wieder entfernt wird, hatte man sich für die Variante mit den Zaunlatten entschieden. Mittlerweile hat die Liegenschaftsverwaltung auch ein Warnschild angebracht. Dass Eltern besorgt reagieren, kann Tanner nachvollziehen. Dennoch weist er darauf hin, dass der Bereich kein offizieller Gehweg ist. «Es ist bedauerlich, dass wir nicht direkt kontaktiert wurden. Dann hätten wir von Anfang an im Dialog eine Lösung gefunden.» (Zürcher Unterländer)