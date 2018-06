Gezähmte Töss soll befreit werden

Das Unwetter der letzten Tage sieht man ihr nicht an. Der Wasserpegel der Töss ist nicht merklich angestiegen. Anders als anno dazumal, im Jahr 1876. Damals trat der längste Fluss auf Zürcher Boden tosend über die Ufer. Das Jahrhunderthochwasser richtete schlimme Schäden an. Diese ­waren so verheerend, dass der Kantonsrat zwei Jahre später beschloss, eine aufwendige Flusskorrektur durchzuführen.

Die Töss wurde begradigt und verbaut. Damit sie sich in ihrem begradigten Bett nicht in den Untergrund frisst, wurden ihr rund 700 Schwellen verpasst. Mit Erfolg: Ein ähnlich grosses Hochwasser im Jahr 1953 verlief glimpf­lich.

Dennoch lässt die Sicherheit noch zu wünschen übrig, wie die kantonale Baudirektion gestern an einem Mediengespräch am Tössufer in Dättlikon mitteilte. Bei hohem Wasserstand würden sich unterhalb der Schwellen ­gefährliche Strömungen bilden, ­sogenannte Wasserwalzen. Wer in solch eine hineingerät, ob Mensch oder Hund, kommt kaum mehr heraus. Bei einem Hochwasser­ereignis, das über dasjenige von 1953 hinausginge, wären zudem kaum Reserven bei der Abfluss­kapazität vorhanden.

Ausserdem gebe es ökologische Defizite. Das monotone Flussbett sei kein idealer Lebensraum für die Wasserflora und -fauna. Für Fische bildeten die Schwellen an vielen Stellen unüberwindbare Hindernisse, sagte Christian Marti, Leiter der Abteilung Wasserbau beim Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel).

Nur Handlungsanweisung

Das Awel hat in den letzten vier Jahren mit den Tössgemeinden ein neues Konzept erstellt, das von Orüti bis zur Tössegg gilt und zeigt, wie sich die Töss in den nächsten drei Jahrzehnten entwickeln soll.

Das Konzept ist ein Leitfaden für den Wasserbau und zeigt, wo der Kanton in den nächsten Jahren Prioritäten setzt. «Es handelt sich dabei lediglich um ein rein strategisches Konzept», sagt Marti. Es gebe noch keine konkreten Projekte, sondern Handlungsanweisungen im Bereich Hochwasserschutz, Fischwanderung, Revitalisierung und Geschiebehaushalt. Mit Letzterem sind Kiesbänke im Fluss gemeint, die für die Fische eine Art Kinderstube darstellen, sagte Marti.

Das Konzept teilt die Töss in33 Abschnitte ein, welchen die Entwicklungstypen «Tobel», «Natur», «Siedlung» und «Landwirtschaft» zugeordnet sind. Demnach ist im oberen Teil zwischen Orüti und Sennhof ein re­lativ kleinräumiges Mosaik von verschiedenen Entwicklungstypen vorgesehen, das dazwischen längere Abschnitte des Typs Natur enthält (siehe Kasten unten).

Zwischen Sennhof und Winterthur bleibt der lange Naturabschnitt des Leisentals. Ab Winterthur dominieren laut Konzept tössabwärts die Entwicklungstypen «Tobel» und «Natur». Sie werden jeweils von den Typen «Siedlung» und «Landwirtschaft» unterbrochen.

45 Prozent der Fliessgewässer im Kanton Zürich befinden sich in einem stark künstlichen oder gar eingedolten Zustand. Basierend auf der Gesetzesanpassung aus dem Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Lebendiges Wasser» im Gewässerschutzgesetz hat das Bundesamt für Umwelt die Vorgabe erlassen, dass von diesen Strecken in den nächsten 80 Jahren mindestens ein Viertel zu revitalisieren ist.

An der Töss betrifft das elf Abschnitte mit einer Gesamtlänge von rund 15 Kilometern. Am klassischen Naturraum der Töss, im oberen Einzugsgebiet und unten bei der Einmündung in den Rhein, wird laut Marti nicht viel verändert. «Dort finden höchstens punktuelle Nachbesserungen für den Hochwasserschutz statt.»

Ein doppeltes V als Schwelle

Im Raum Pfungen­­-Neftenbach wird die Töss momentan revitalisiert. Das zeigen Bagger am Töss­ufer im Gebiet Bluemetshalden und Säcke mit Kies am Uferbord. «Hier werden fünf Schwellen ­saniert», erklärte Projektleiterin Simone Messner vom Awel. «Drei Schwellen wurden schon ab­gebaut.» Neu liegt ein doppeltes V da, über das die Töss sich mit kräuselndem Wasser hinwegsetzt. Die neue V-Schwelle ist das Bild der Zukunft. «Hier können die Fische besser hinaufwandern, und gefährliche Wasserwalzen entstehen hier mit Sicherheit keine mehr», sagte Messner. (Zürcher Unterländer)