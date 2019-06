Gezeichnete Liebe zur Natur

Am Mittwoch wurde die Malerin Sabina Hofkunst mit dem Dr.-Rudolf-Maag-Preis ausgezeichnet. Der Preis ist mit 15000 Franken dotiert. Im Jahr 1971, anlässlich des Jubiläums zum 125-jährigen Wirken der Firma Dr. Rudolf Maag AG in Dielsdorf, errichteten Lotte und Willi Günthart-Maag eine Stiftung. Periodisch verleiht diese Stiftung den Dr.-Rudolf-Maag-Preis an Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die Pflege und Förderung der Pflanzen verdient gemacht haben.

Stiftungsrätin Rosmarie Honegger, eine Freundin der Künstlerin, stellte Sabina Hofkunst im Rittersaal des Hauses Engelfried in Regensberg den rund 40 Gästen vor. Geboren 1946 in Zürich, liess sich Hofkunst an der Kunstgewerbeschule Zürich und am Zoologischen Museum der Universität zur naturwissenschaftlichen Zeichnerin ausbilden. Anschliessend folgte ein einjähriger Aufenthalt im Natural History Museum in London. Im eigenen Atelier in Zürich arbeitete die Künstlerin als selbstständige Illustratorin. Sie lernte den Künstler Alfred Hofkunst kennen und zog zu ihm in den Weiler Montet oberhalb von Cudrefin, zwischen dem Neuenburger- und Murtensee, wo sie heute noch lebt.

Malen mit Marderhaarpinsel

Ihr umfangreiches Lebenswerk stellte Sabina Hofkunst anlässlich der Preisübergabe selber vor. In ihrem Atelier entstanden im Auftrag der Ciba-Geigy Zeichnungen von «Unkräutern» und Gräsern, dargestellt mit einer unglaublichen Feinheit. «Ich liebe die Technik des Aquarellierens. Es ist eine alte Technik, in der man mehrere transparente Lasuren übereinander malen kann, um schöne, lebhafte Farbtöne zu erreichen. Auch heute noch arbeite ich mit Aquarellfarben und mit Kolinsky-Marder-Pinseln, mit denen man die feinsten Details zeichnen kann», erklärte die Künstlerin ihre feingliedrige Arbeitsweise.

Wortspiele im Bild

Es folgten Illustrationen zu Gemüserezepten und im Auftrag des WWF Zeichnungen von Hochmooren. Beim Betrachten der Werke spürt man die Achtung der Künstlerin vor der Vielfalt der Natur.

Von der Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen erhielt sie den Auftrag, eine Farbtafel für das Biotop eines Hochmoors zu zeichnen. Und in der Kulturzeitschrift «DU» wurden fünf Doppelseiten mit Zeichnungen von Käfern, die auch in unseren Haushalten leben, veröffentlicht. Für die Firma Bally zeichnete Hofkunst zwei Foulards mit Efeu- und Orchideenmotiven. Und für die Swissair entwarf sie farbige Menükarten.

Am Schluss ihrer Ausführungen wies Sabina Hofkunst auf ihre neuesten Werke hin: «Ich versuche, andere Ausdrucksformen für meine Pflanzendarstellungen zu finden. Ich mache meine kleinen Geschichten mit viel Liebe zur Natur», sagte sie. Oft setzt sie mit Humor Wortspiele zeichnerisch um. In vielen Einzel- und Gruppenausstellungen präsentierte Sabina Hofkunst ihre Werke. Für ihr Lebenswerk überreichte ihr Stiftungsratspräsidentin Katja Dutruy-Schäfer den diesjährigen Dr.-Rudolf-Maag-Preis.

Das Trio Artemis, vorgestellt von Andres Binder aus Steinmaur, begleitete die Preisübergabe in Regensberg. Die drei Musikerinnen interpretierten Werke aus der Früh- und Spätromantik und beendeten den feierlichen Anlass mit einem feurigen Tango.

(Zürcher Unterländer)