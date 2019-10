Glasfaseranschlüsse kommen –aber nicht überall bis ins Wohnzimmer

Als Pioniergemeinde gehört Dietlikon zu den ersten Gemeinden der Schweiz, die durchgehend auf Glasfasern gesetzt hat. Schon drei Jahre bevor die Stadt Zürich ebenfalls darüber abstimmte, hatte die Glattaler Vorortsgemeinde Ende 2009 an der Urne mit rund 82 Prozent Ja-Stimmen beschlossen ein eigenes Glasfasernetz zu bauen. Bis Ende 2014 wurde dann bis in jedes Geschäfts- und Einfamilienhaus sowie in jede Wohnung ein neues optisches Kabel gezogen.

Beim Ausbaustandard FTTH geht die schnelle Glasfaser bis in die Wohnung (1000 Mbit/s möglich), bei FTTB bis in den Keller (500 Mbit/s), bei FTTS bis an die Strasse (500 Mbit/s) und bei FTTC bis ins Quartier (100 Mbit/s). Grafik: Swisscom

So erreichen die Dietliker heute Downloadraten von 1000 Megabit pro Sekunde (entspricht 1Gigabit/s). Zum Vergleich: Im benachbarten Bassersdorf surft man nur mit einem Bruchteil dieses Tempos durch das weltweite Datennetz. Denn da gibt es bislang noch kein so gut ausgebautes Glasfasernetz wie in Dietlikon. Somit liegen die maximalen Downloadraten übers veraltete Festnetz gemäss Angaben der Swisscom in vielen Quartieren bei unter 30 Mbit/s. Das reicht zwar um Hochauflösendes Fernsehen zu empfangen – beispielsweise Netflix mit HD (ca. 10Mbit/s) – aber wenn gleichzeitig noch andere Nutzungen auf einen regen Datenfluss angewiesen sind, wird es knapp. Gamen im Netz, Youtube-Filme schauen, Skype-Telefonie oder gar Filme in Ultra-HD-Qualität gucken sind parallel nicht mehr möglich bei solchen Übertragungsraten. Allein für letzteres benötigt man gemäss Swisscom-Angaben eine Leitung, die 33 Mbit/s übermitteln kann. Zwar gibt es Lösungen mit Leistungsverstärkern (Booster), aber auch das bringt nur einen Bruchteil der Leistung, die mit Glasfasern möglich ist.

Bakom-Breitbandatlas mit per Glafasern erschlossenen Haushalten (FTTH-/FTTB-Standard) Link zum Breitbandatlas: https://map.geo.admin.ch/?topic=nga&mobile=false&lang=de&catalogNodes=334&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&E=2683001.32&N=1260845.06&zoom=5&layers=ch.bakom.anschlussart-glasfaser,ch.bakom.downlink30,ch.bakom.downlink100&layers_opacity=0.75,0.75,0.75&layers_visibility=true,false,false

So wie den Bassersdorfern geht es noch vielen Unterländern wie ein Blick auf den Breitbandatlas (siehe Grafik) des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) zeigt. Zwar ist die Leistung der Festnetzübertragung mancherorts schon bedeutend höher als in Bassersdorf, aber auf Glasfaseranschlüsse nach Dietliker Ausbaustandard – also bis in die Wohnung oder ins Büro – wartet man vielerorts wohl noch lange. Denn der Vollausbau dieser FTTH-Technologie (Fibre to the Home) kostet entsprechend viel.

Für Grundversorgung nur 10 Mbit/s vorgegeben

Die Swisscom, welche einen gesetzlichen Grundversorgungsauftrag erfüllen muss, verspricht indes bis Ende 2021 alle Schweizer Gemeinden mit «Ultrabreitband von mindestens 80 Mbit/s» zu versorgen. Denkt man an Dietlikon und die FTTH-Anschlüsse so klingt das nach vergleichsweise wenig Leistung. Swisscom-Sprecherin Annina Merk gibt allerdings zu bedenken: «Die Trendforschung geht davon aus, dass ein Vierpersonenhaushalt im Jahre 2020 rund 80 Mbit/s benötigt, zum gleichzeitig Digital-TV, Streaming-Angebote, Cloud-Dienste und normales Internetsurfen nutzen zu können.» Die Schweizer Marktleaderin wird an den meisten Orten dennoch bald deutlich mehr als die versprochenen 80 Mbit/s liefern. Zwar setzt man in der Regel noch nicht auf FTTH (bis in die Wohnung/Büro), aber auf Glasfaserleitungen nach dem Standard FTTS (bis an die Strasse) oder FTTB (bis in den Verteilkasten im Keller). Das letzte Stück erfolgt via die vorhandenen Koax-Kabel. Mit diesen Glas/Kupfer-Hybrid-Lösungen erreicht man letztlich Übertragunsraten von 500 Mbit/s, was doch einen beträchtlichen Spielraum für vielerlei Nutzungen eröffnet, die zeitgleich grosse Datenmengen beanspruchen.

In der Grundversorgungskonzession hat der Bund als Mindestleistung bis vor kurzem übrigens nur gerade mickrige 3 Mbit/s vorgeschrieben, die jeder Schweizer Haushalt bekommen muss. Dank einem Vorstoss des Bündner Nationalrats Martin Candinas (CVP) wird dieser Wert nun auf 10 Mbit/s angehoben. Das bestätigt auch das Bakom in Bern und weist darauf hin, dass alle Ausbauten, die darüber hinaus gingen, den Anbietern wie Swisscom, UPC oder den Elektrizitätsfirmen oder Gemeinden – spricht: dem freien Markt – überlassen sei.

Neuer 5G-Mobilfunk könnte Investitionen vernichten

In Dietlikon haben die Steuerzahler letztlich rund 8,1 Millionen für ihr maximal ausgebautes Glasfasernetz bezahlt. Ob die Kosten je wieder hereingeholt werden können durch die Anschlussgebühren und Abos der einzelnen Nutzer, ist noch offen. Bereits gibt es kritische Stimmen aus der Telekombranche, die das bezweifeln und von drohenden Investitionsruinen der Städte und Gemeinden sprechen, die selber voll auf Glas gesetzt haben. Zumal jetzt mit der 5G-Mobilfunktechnologie eine mitunter noch schnellere Konkurrenz im Markt auftaucht, die mindestens ebenso schnelle Verbindungen verspricht.

Doch die zuständige Dietliker Gemeinderätin Cristina Wyss-Cortellini (Bürgerliche Vereinigung/GLP) bereut den Investitionsentscheid nicht. «Es war in jedem Fall der richtige Entscheid und es war zukunftsweisend.» So habe sich die Nachfrage nach grosser Bandbreite noch rascher entwickelt, als seinerzeit vorausgesagt worden sei. Zudem sei das mit dem besten Standard ausgebaute Glasfasernetz ein oft genannter Standortvorteil geworden um Firmen und Steuerzahler in die Gemeinde zu locken oder dort zu behalten. Das Netz hatte man einst komplett selbst gebaut, ist dann aber eine Kooperation mit der Swisscom eingegangen, die nun zwei von vier Fasern übernommen hat.

Bei der Swisscom selber geht man nicht davon aus, dass der neue 5G-Mobilfunk eine Gefahr sein könnte für die Glasfaser-Investitionen im Festnetz. «Wir sind überzeugt, dass es weiterhin beides braucht», heisst es da auf Anfrage. Während Mobilfunk ein «geteiltes Medium» sei, wo sich die Bandbreite durch viele andere Nutzer gleichzeitig reduziert, stehe auf dem Festnetz dagegen eine garantierte Bandbreite zur Verfügung – mit Glasfasern dazu noch eine besonders hohe.

Wo nach welchen Prioritäten gebaut wird, bleibt geheim

Derzeit ist Swisscom vielerorts mit dem Glasfaserausbau beschäftigt, so auch im Unterland. Da werden beispielsweise in der Furttaler Gemeinde Buchs bis Ende Jahr Geschwindigkeiten von 500 Mbit/s versprochen. Und nächstes Jahr soll es unter anderem in Oberglatt, Dielsdorf und Embrach weitergehen mit dem Ausbau. Bassersdorf wird übrigens erst Ende 2021 mit optischen Kabeln ausgestattet sein. Swisscom baue jährlich 300 Gemeinden mit Glasfaseranschlüssen aus. Welche Prioritäten einzelne Gemeinden geniessen, werden nicht verraten. Nur so viel: Topografie, Bevölkerungsdichte und Wirtschaftlichkeit würden eine Rolle spielen.

Im Glasfasernetz liegt noch viel (Ausbau-)Potenzial

Das Zürcher Unterland ist gemäss Breitbandatlas noch kaum erschlossen. Die Übersicht des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom) zeigt beim Mindestausbaustandard FTTB (Glasfasern bis in den Hauptverteiler im Keller), dass weite Teile noch unerschlossen sind. Nur die Städte und das Glattal in Zürich Nord sind bislang gut abgedeckt. Während Dietlikon dank eigenem Glasfasernetz schon seit fünf Jahren mit bis zu 1000 Megabit pro Sekunde durchs Internet surft, wird auch Wallisellen bis Ende Jahr so weit sein. Auch dort haben die lokalen Werke beschlossen in ein eigenes Glasfasernetz zu investieren und geben dafür 10 Millionen Franken aus. Weitere 10 Millionen schiesst die Swisscom als Kooperationspartner ein, heisst es aus Wallisellen. Bei den Werken sieht man die Investition als Beitrag zum Service Public. Zumal durch den besten Ausbaustandard FTTH ein «grosser Standortvorteil» geschaffen werde. In der neuen 5G-Mobilfunktechnologie sieht man keine grosse Gefahr, da die Bandbreite über die Luft stärker begrenzt sei als übers Glasnetz. (cwü)