Glattfelden darf wieder hoffen

Mit dem 3:0-Heimsieg über Elgg verabschiedete sich der Ranglistenvierte Bülach am viertletzten Spieltag definitiv aus dem Kreis jener Teams, die noch Punkte zum definitiven Verbleib in der3. Liga benötigen. Trainer Gian-Luca Appassito zeigte sich hernach «mit dem Ergebnis und mit dem Einsatz zufrieden, auch wenn das Spiel für die Zuschauer kein Zuckerschmaus war». Über die kämpferisch starken, grossgewachsenen Elgger sei mit technischen Finessen alleine nicht Herr zu werden. «Aber wir haben den Kampf angenommen, waren vor dem Tor konsequenter, haben unsere Chancen gut ausgenützt und wenige gegnerische zugelassen», lobte Appassito.

Ein idealer Spielverlauf

Für das Resultat des Tages sorgte das bisherige Schlusslicht Glattfelden mit seinem vor allem in der Höhe überraschenden 5:1-Heimerfolg über den Tabellendritten Neftenbach. «Unsere Leistung in den letzten beiden Spielen war sehr gut», lobte der Glattfelder Trainer Davide Blandolino. «Die Spieler haben sich das nötige Glück, das diesmal auch dabei war, mit ihrer Trainingspräsenz und ihrem grossen Einsatz im Match verdient.» Mit dem Glück bezog er sich auf den Spielverlauf. Nach der ausgeglichenen ersten Halbzeit (1:1) gingen die Gastgeber nur kurz nach der Pause 2:1 in Führung (53.).

«Dann haben wir zwei Tore nach Cornerbällen geschossen – spätestens nach dem 4:1 war das Spiel bei den hohen Temperaturen für uns entschieden», schilderte Blandolino. Seine Mannschaft hat dank des zweiten Siegs in Serie die rote Laterne an Oberglatt übergeben, das allerdings noch ein Spiel mehr zu bestreiten hat. Am kommenden Sonntag um 10.15 Uhr empfängt das neue Schlusslicht seinen Vorgänger. Blandolino: «Wir sind noch immer unter dem Strich, aber wenn wir am Sonntag in Oberglatt gewinnen, sieht es viel besser aus.»

Bassersdorfer unter Druck

Glattfeldens Lage hat sich aber nicht nur dank der eigenen Erfolge, sondern auch wegen der Probleme der Konkurrenz verbessert. So unterlag Bassersdorf II, das als Drittletzter den ersten Nicht-Abstiegsplatz einnimmt, bei Seuzach II mit 1:2 und hat nun nur noch zwei Zähler Vorsprung auf Glattfelden. Im umkämpften Duell der beiden Reserveteams in der Gruppe 4 hatten die Gastgeber zunächst mehr vom Spiel, vergaben aber zwei Grosschancen in der ersten Halbzeit und gingen erst zu Beginn der zweiten in Führung (48.). Danach aber kamen die Bassersdorfer besser ins Spiel und glichen aus (61.). Nach Andrin Stäblers Tor erhöhten freilich die Platzherren wieder den Druck und wurden zehn Minuten später durch ihren Treffer zum 2:1-Endstand dafür belohnt.

Turbulentes Ende im Wehntal

Der Tabellenzweite Niederweningen und die achtplatzierten Klotener trennten sich 1:1. Niederweningens Trainer Patrick Eschler stufte das Remis über das ganze Spiel gesehen als gerecht ein, «auch wenn der Ausgleich aus unserer Sicht ärgerlich war». In der Tat verlief die Schlussphase nicht eben nach dem Gusto der Wehntaler: In der 86. Minute traf Cédric Spielmann an die Latte statt zum 2:0 ins Tor, vier Minuten später sah Sven Willimann wegen Spielverzögerung die zweite Gelbe Karte. Und in der 4. Minute der Nachspielzeit glichen die Gäste aus abseitsverdächtiger Position zum 1:1 aus. Dabei war Niederweningen bereits nach drei Minuten 1:0 in Führung gegangen. «Wir wollten von Anfang an Druck machen und gut ins Spiel kommen», verriet Eschler, «das ist uns auch gut gelungen. Nach dem 1:0 haben wir nach vorne aber nicht mehr viel gemacht.»

Walliseller Steigerungslauf

Am meisten Tore fielen in Embrach, wo die bereits als Aufsteiger feststehenden Gäste aus Wallisellen mit dem 6:2-Erfolg ihre Ungeschlagenheit wahrten und erfolgreich Revanche für die 2:3-Niederlage im Achtelfinal des Zürcher Regionalcups nahmen. Embrach, mittlerweile Cupfinalist, hielt eine Halbzeit lang mit und führte nach einem Tor von Matthias Enzler bis zur 43. Minute gar 1:0. Nach dem Wechsel erzielte Wallisellen jedoch innert Kürze fünf Tore, wobei Bujar Memeti gleich dreimal traf. (pew/pte)