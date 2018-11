Glattfelden fordert Favorit Embrach

Die Glattfelder, der Tabellenführer der 4.-Liga-Gruppe 7, verzeichneten in der 3. Minute gegen den Drittligisten Embrach die erste grosse Tormöglichkeit. Doch der aufgerückte Verteidiger Kevin Blaser zirkelte das runde Leder knapp am Lattenkreuz vorbei. Danach übernahmen aber die Oberklassigen das Zepter. In der 26. Minute zeigte Schiedsrichter Dragan Mitrovic auf den Elfmeterpunkt. Die Glattfelder Verteidigung konnten den durchgebrochenen Embracher Erlind Gjukaj nur noch regelwidrig bremsen. Doch Ruben Paradiso scheiterte mit seinem zu ungenau getretenen Schuss an Glattfeldens Goalie Daniel Andermatt. Die Equipe von Trainer Jürg Stücheli liess sich nach dem Fehlschuss von Paradiso nichts anmerken und kam durch ihren Stürmer Giuseppe De Filippo zu weiteren guten Torchancen.Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel fiel dann doch noch das verdiente Führungstor für die Gäste. Nach einem Eckball von Marvin Baumgartner liess Besnik Tahiri mit seinem wuchtigen Kopfball dem gegnerischen Torhüter Andermatt keine Abwehrchance.

Starkes Embrach

Rund zehn Minuten nach dem Pausentee bekundete Favorit Embrach erneut Pech. Sami Korchads Abschlussversuch prallte an den linken Torpfosten. Im Verlaufe der zweiten Halbzeit versuchten die Glattfelder mit mehr Risiko und den Einwechslungen des offensiveren Juliano Mendes und Didier Kere noch den Ausgleich zu bewerkstelligen. Und der Mut von Trainer Davide Blandolino wurde bald belohnt. Kere setzte sich auf der linken Seite durch und seine flache Hereingabe verwertete David Umiker zum vielumjubelten 1:1. Danach suchten beide Teams die Entscheidung in der regulären Spielzeit. Den Embrachern gelang dabei in der Nachspielzeit beinahe noch das Siegestor. Doch Alban Maro­shi klärte im allerletzten Moment gegen Sandro Huber.

So musste das Elfmeterschiessen entscheiden. Dort behielt der Drittligist die Oberhand und qualifizierte sich für den Achtelfinal. Embrachs Torhüter Göktug Toprak wurde mit zwei gehaltenen Penaltys zur Hauptfigur. Der 17-Jährige sagte danach selbstbewusst: «Das Elfmeterschiessen gehört zu meinen Stärken. Ich habe zweimal richtig spekuliert. Zudem habe ich noch gute Tipps von unserem Trainer erhalten.»

Die Glattfelder können dagegen sehr stolz auf ihre Leistung sein. Der ehemalige Challenge- League-Spieler Luca Dimita fasste die Niederlage so zusammen: «Im ersten Durchgang agierten wir zu überhastet und waren gegen die starken Embracher sehr nervös. In der zweiten Halbzeit steigerten wir uns aber.»

Sein Mitspieler Kevin Blaser berichtete enttäuscht: «Am Anfang mussten wir uns an das höhere Tempo gewöhnen. Nach der Pause spielten wir aber mutiger und die Partie wurde ausgeglichener.» Zum bisherigen Saisonverlauf meinte der 26-jährige Innenverteidiger: «Wir stehen verdient an der Tabellenspitze und mit unserem Potenzial gehören wir definitiv in die 3. Liga.» Auch sein Coach Davide Blandolino strahlte trotz des Ausscheidens aus dem Cup und analysierte: «Wir boten den Embrachern Paroli und standen defensiv sehr kompakt. Die Penaltyentscheidung ist immer eine Lotterie. Leider schossen wir unsere Elfmeter aber sehr schlecht.»

Glattfelden defensiv besser

Ansonsten ist der Trainer sehr zufrieden mit der Vorrunde: «Wir haben gegenüber der letzten Saison viel weniger Gegentore erhalten. Unser Teamspirit und der Zusammenhalt in der Truppe ist sensationell.» Als grössten Widersacher um den Aufstieg in die 3. Liga bezeichnete Blandolino Dielsdorf oder Oberglatt.

(Zürcher Unterländer)