Glattwasser für Steinmaurer Bauern

Für die ansässigen Bauern ist es ein Generationenprojekt: Ein grossflächiges Bewässerungssystem soll rund 300 Hektaren landwirtschaftliche Anbaufläche in Steinmaur mit Wasser versorgen. Fünf Millionen Liter Wasser pro Tag könnten über das geplante Leitungsnetz verteilt werden. Das Wasser soll aber, anders als heute, nicht aus dem Trinkwasserbestand kommen, sondern direkt aus der Glatt gepumpt werden.

Im April reichte die Besitzerin und Betreiberin der Bewässerungsanlage, die Aquapool Genossenschaft Steinmaur, ein Gesuch ein, damit sie Wasser aus der Glatt pumpen darf. Nun liegt das Bauprojekt für die Hauptwasserleitungen und vier Pumpstationen sowie ein Wasserschloss öffentlich auf. Betroffen vom Projekt sind neben Steinmaur auch die Gemeinden Neerach, Bachs und Niederglatt.

«Im besten Fall können wir nächstes Jahr mit den Bauarbeiten beginnen und das Bewässerungssystem 2021 teilweise in Betrieb nehmen», sagt Rita Dünki von der Aquapool Genossenschaft Steinmaur. Das landwirtschaftliche Gebiet in der Gemeinde gehört zu den grössten Anbauflächen für Spezialkulturen und ist die grösste Bio-Anbaufläche im Kanton.

Dort ist man dringend auf ein neues Bewässerungssystem angewiesen. Die geschätzten Kosten für das Projekt belaufen sich auf ungefähr 5 Millionen Franken. Neben Eigenmitteln und Beiträgen von Bund und Kanton hat die Aquapool Genossenschaft Steinmaur auch ein Darlehen bei der Zürcher Landwirtschaftlichen Kreditanstalt beantragt. Die Gemeinde Steinmaur ist dafür eine Bürgschaft eingegangen.

Dichtes Bewässerungsnetz

Um die Fläche von 300 Hektaren abzudecken, wird ein Leitungsnetz mit einer Gesamtlänge von etwa 14,6 Kilometern geplant. Dieses erstreckt sich von der Wassererfassung an der Glatt in Niederglatt bis zur Gemeindegrenze mit Schöfflisdorf. Gegen Norden reicht das Leitungssystem bis auf Neeracher und Bachser Boden. «Die Leitungsführung ist noch nicht ganz definitiv», erklärt Dünki. Noch sei man in vertieften Gesprächen mit den Grundstücksbesitzern. Ausserdem laufen noch Abklärungen mit dem Kanton Zürich und dem Bund darüber, welche der Leitungen subventionsberechtigt sind.

Um das Wasser transportieren zu können, werden vier Pumpstationen gebaut: Die erste Station wird in der Nähe der ARA Niederglatt stehen und der Wassererfassung an der Glatt dienen. Die zweite Pumpstation wird beim heute bereits bestehenden Wasserspeicher Blauwis in Steinmaur gebaut. Zwei weitere Pumpstationen im Gebiet Lätten in Obersteinmaur und im Gebiet Schlatt in Bachs sind ebenfalls geplant. Ein Wasserschloss in Heitlig an der Gemeindegrenze zu Bachs dient dem Druckausgleich.