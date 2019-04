Gleichberechtigung nützt Männern genauso wie Frauen

Lohn. Zeit. Respekt. Dies sind die Themen der diesjährigen 1. Mai Feier in Bülach. Das Motto haben die Veranstalter vom Frauenstreiktag am 14. Juni übernommen und heben sich damit vom nationalen Motto des Schweizer Gewerkschaftsbunds «Mehr zum Leben!» ab.

«Die Forderung nach Lohngleichheit von letztem Jahr ist immer noch nicht umgesetzt», erklärt Philipp Zimmermann vom 1. Mai-Komitee Zürcher Unterland, weshalb auch dieses Jahr wieder Frauenanliegen im Zentrum stehen. Schliesslich komme die Gleichberechtigung auch den Männern zugute, betont das pensionierte SP-Mitglied: «Je mehr Verantwortung Frauen übernehmen und übernehmen dürfen, desto facettenreicher werden Politik und Gesellschaft.» Zudem würden Männer entlastet, wenn Frauen berufstätig sind, wodurch ihnen mehr Zeit für die Kinderbetreuung bleibe.

Der Anlass im Kulturzentrum Kantine wird gemeinsam von den SP-Sektionen Bülach und Dielsdorf, den Juso Zürcher Unterland sowie den Gewerkschaften Unia, VPOD, Syndicom und Syna organisiert.

Jüngste Kantonsrätin spricht

Für die Ansprachen konnte das Komitee die Juso-Kantonsrätin Leandra Columberg aus Dübendorf gewinnen sowie Stefan Brülisauer vom VPOD und Isabelle Lüthi von der Unia. Ganz so prominent wie ihre Vorgängerinnen sind die diesjährigen Redner nicht: 2017 sprach in Bülach Juso-Präsidentin Tamara Funicello und 2018 Nationalrätin Jacqueline Badran.

Dieses Jahr hatte man eigentlich Nationalrat Fabian Molina gebucht, der aber kurzfristig zugunsten einer grösseren Feier abgesprungen war. Da sei man etwas ins Rotieren gekommen, sagt Mitorganisator Zimmermann. Doch mit Leandra Columberg habe man einen guten Ersatz gefunden. Die 19-jährige ist die jüngste Kantonsrätin aller Zeiten und ist bis anhin nicht durch scheue Zurückhaltung aufgefallen. Oder wie es Zimmermann ausdrückt: «Sie hat eine frische Art.»

Menschenrechte im Fokus

Derweil wird es am Anlass in Regensdorf um internationale Solidarität gehen. Die Direktorin der Hilfsorganisation Fastenopfer, Anne-Marie Holenstein, wird über die Konzernverantwortungsinitiative sprechen, die wohl nächstes Jahr zur Abstimmung kommt. Sie wird auf Umweltverschmutzung in armen Ländern eingehen, die von Schweizer Konzernen verursacht wird, sowie auf Kinderarbeit und Menschenrechte.

Doch auch die SVP will den freien Tag nicht ganz den Linken überlassen. Sie lädt zu einer Art Gegenveranstaltung in Watt ein, bei der Nationalrat Adrian Amstutz um 14 Uhr zum Rahmenabkommen mit der EU sowie drohenden Nachteilen für die Arbeiterschaft sprechen wird.

