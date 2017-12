Gleiches Recht für alle Vereine

Der Schöfflisdorfer Gemeinderat hat den 36 Stimmberechtigten (3,7 Prozent) an der Gemeindeversammlung am Mittwoch ein ausgeglichenes Budget 2018 bei gleich bleibendem Steuerfuss von 42 Prozent präsentiert. Das Budget sieht bei einem Aufwand von 5,4 Millionen Franken ein kleines Plus von 1500 Franken vor. «Unser Ziel ist ein Null-Resultat oder ein wenig darüber. Darum haben wir das Budget etwas gestresst», erklärte Finanzvorstand Rolf Huber.

Auf die Frage eines Schöfflisdorfers, ob ein gestresstes Budget trotzdem real sei, antwortete Huber, gestresst heisse, dass man jeden Posten genau durchgegangen sei. Die Stimmberechtigten genehmigten Budget und Steuerfuss ohne Gegenstimme. Da die Schulgemeindeversammlung den Steuerfuss bei 65 Prozent festgesetzt hat, bleibt der Gesamtsteuerfuss ohne Kirchen unverändert bei 107 Prozent.

Der Ergänzung zugestimmt

Ein weiteres Geschäft war die neue kommunale Gebührenverordnung. Auf den 1. Januar 2018 fällt die kantonale Gebührenverordnung für Gemeindebehörden weg und muss durch eine kommunale Verordnung ersetzt werden. Diese enthält keine neuen Gebühren, wie Rolf Huber betonte, sondern schafft nur die gesetzliche Grundlage. Ein Schöfflisdorfer hat die neue Verordnung dennoch genau durchgelesen und stellte der Versammlung den Antrag auf Ergänzung eines Artikels.

«Es stört mich, dass nicht alle Vereine, bei denen Schöfflisdorfer teilnehmen, gleich behandelt werden», sagte er und forderte, der Gemeinderat solle nicht nur für lokale Vereine und Organisationen die Gebühren reduzieren oder gänzlich erlassen können, sondern auch für regionale. Dieser Antrag wurde genehmigt, ebenso wie die neue Gebührenverordnung mit der geforderten Ergänzung. Die Anwesenden sagten auch Ja zur Wahl der sechs Wahlbüro-Mitglieder. Auch stimmten sie der Einbürgerung von zwei Personen zu. (Zürcher Unterländer)