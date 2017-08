Glitzergesicht trifft auf Kreativhaar

Am Greenfield Festival in Interlaken tragen viele Besucherinnen und Besucher dunkle Kleidung und passend zur Rockmusik die T-Shirts ihrer Lieblingsbands. Am Open Air Frauenfeld, an dem vor allem Hip-Hop-Musik läuft, sind Baseballmützen beim Kopfnicken ein Muss. Das Programm am ZOA, dessen musikalischer Fokus auf Pop-, Electro- und Indie-Musik liegt, lässt viele Modestile zu. Welche Kleider und Accessoires sind hier im Trend?

«Man Bun» und Flechtfrisur

Beim Schlendern über das Gelände fällt viel nackte Haut auf. Die jungen Frauen stecken ihre Beine in kurze Jeanshosen, ihre Gesichter verschönern sie mit Glitzerkreationen. Auf den Köpfen der Männer sind sogenannte «Man Buns» – hierzulande auch als Bürzi bekannt – noch immer sehr angesagt. Philipp Mathis aus Zürich arbeitet an einem Kaffeestand und hat seine langen Haare zusammengebunden: «Ich habe sie beim Reisen wachsen lassen und trage sie sonst offen, jetzt ist es aber zu heiss dafür.» Bei den weiblichen Gästen sind Flechtfrisuren hoch im Kurs: Die einen lassen das Kunstwerk an einem Coiffeurstand machen, andere frisieren sich auf dem Zeltplatz gegenseitig. Andere tragen eine Kopfbedeckung, die zugleich ­modisch ist und vor der Sonne schützt. Shiva Darabi und Franzi Asz aus Freiburg im Breisgau haben mit Tüchern einen Turban auf ihre Köpfe gezaubert. Sie arbeiten an einem der Stände, geniessen aber auch die Konzerte: «Das Line-up ist super», schwärmt Franzi Asz.

Während die Accessoires eher ausgefallen sind, halten sich die ZOA-Gäste bei der Kleidung zurück: Turnschuhe, Birkenstock-Sandalen, kurze Hosen und Trägershirts. ()