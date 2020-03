Globi und das Coronafieber

Es hätte eine Globi-Buchvernissage wie aus dem Bilderbuch werden sollen: Mit Kindern, die die Globi-Figur umringen, am Ort des Geschehens des neuen Buches, Stadtrat Andreas Hauri hätte als Vorsteher des Gesundheits- und Umweltdepartementes der Stadt Zürich eine kurze Ansprache halten sollen.

Das Coronavirus hat die Pläne durchkreuzt: Das als Veranstaltungsort vorgesehene Pflegezentrum möchte aktuell lieber keine externe Veranstaltung mit vielen Kindern und weiteren Gästen im Haus. Im Schulungszentrum Gesundheit Zürich, wo die Vernissage ersatzweise stattfand, fehlten nicht nur die Kinder, sondern auch Hauri – dieser müsse an der allmorgendlichen Lagebesprechung zum Coronavirus teilnehmen.

Hände schütteln ist im Schulungszentrum Gesundheit derzeit verpönt, dafür wurde noch die eine oder andere Flasche Händedesinfektionsmittel zusätzlich aufgestellt. Und mittendrin in der Erwachsenenschar die grosse Plüschfigur mit gelbem Schnabel: Globi im Coronafieber.

Interesse für Berufe wecken

Die Akteure des Gesundheitswesens haben bedingt durch das neue Virus derzeit wohl mehr Aufmerksamkeit, als ihnen lieb ist. Bei der Erarbeitung des schon lange geplanten Globi-Buchs konnte das natürlich niemand ahnen. Die Stadt Zürich und der Branchenverband OdA Gesundheit Zürich sind Kooperationspartner des Buches. Sie machten keinen Hehl daraus, weshalb sie das Buchprojekt gerne unterstützt haben. «Im Gesundheitswesen gibt es lauter Mangelberufe», sagte Markus Malagoli, CEO Management des Kinderspitals und Vorstandsmitglied von OdA. Globi soll also längerfristig dabei helfen, den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zu lindern, indem er das Interesse der Jüngsten für die Berufe weckt. Das Kispi will das Buch auch dazu nutzen, um Kinder auf einen bevorstehenden Spitalaufenthalt vorzubereiten.

Das gebrochene Bein

In dem von Samuel Glättli illustrierten Buch bildet die Geschichte von Herr und Frau Peroni den roten Faden. Das betagte Ehepaar kauft auf dem Gemüsemarkt ein, als Frau Peroni plötzlich wegen einer Unebenheit im Boden stürzt und sich ein Bein bricht. Globi ist als Ersthelfer zur Stelle und kümmert sich um alles: um die richtige Lagerung der Verletzten, das Rufen eines Krankenwagens und eine Sitzgelegenheit für den verwirrten Gatten.

Dann durchläuft Frau Peroni die gesamte «Versorgungskette»: Nach dem Transports ins Spital, das eindeutig als Triemli-Spital erkennbar ist, folgt die Notaufnahme, das Bein wird gegipst, Frau Peroni kommt aufs Zimmer. Globi mischt derweil mit Spässen und Missgeschicken den Alltag im Spital auf. Später wird Frau Peroni in ein Pflegezentrum verlegt, wo sie ein Aufbautraining erhält. Im Sinne eines Happy-Ends kann das Ehepaar am Schluss zurück in die eigene Wohnung.

Texte von Boni Koller

Erzählt wird wie in Globi-Büchern üblich in Versform. Zum ersten mal reimte Boni Koller für die Buchreihe. Der Zürcher Musiker und Autor hat unter anderem Texte für die Band «Stärneföifi» geschrieben. Zu seinen bekanntesten Werken zählt die «Tubel Trophy», der Song katapultierte die Band Baby Jail in den 1990er-Jahren in die Hitparade. Ganz so unverblümt wie für Baby Jail kann er für Globi natürlich nicht formulieren.

Auffällig sind die 30 Fussnoten, die über das ganze Buch verteilt auftauchen. Die Trage etwa, auf der Frau Peroni in den Krankenwagen geschoben wird, ist eine «Stryker-Trage = fahrbare Liege für den Transport von Kranken und Verletzten». Etwas viel Information für ein Kinderbuch. Auch sonst drückt der Drang, möglichst viele Fakten zum Gesundheitswesen zu den Kindern zu transportieren, da und dort etwas durch. Das dürfte den Spass, den die jungen Leserinnen und Leser an Globis Spitalgeschichten haben werden, aber nicht gross schmälern.