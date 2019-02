Eine Klaviersonate von Mozart, Roben aus dem 19. Jahrhundert und dann auch noch Goethe - geht das mit einem Laientheater? Bei der Probe der Näppibühne Oberhasli bewiesen die elf Darstellerinnen und Darsteller, dass es geht. Mit viel Gespür für die richtige Pointe und Geste im richtigen Moment, gelingt es dem Ensemble, den Staub aus den alten Kleider zu klopfen und das Stück, das im Jahre 1900 spielt, für das heutige Publikum komödiantisch aufzubereiten.

Kein leichtes Unterfangen, wie Tamara Hottiger, Präsidentin der Näppibühne erklärt. Sie selber spielt die Souffleuse Adele und wurde, wie das ganze Team, beim Proben recht gefordert. «Das Stück ist kein Schwank. Wir müssen als Schauspieler volle Leistung bringen und können uns nicht auf Effekte und die Komik allein verlassen.»

Theater im Theater

Als zusätzliche Herausforderung sieht sie auch die Tatsache, dass einige Darsteller im Stück selber noch Theater aufführen, also zwei Rollen nebeneinander spielen müssen. Gloria Laubenstein (gespielt von Christina Mark) erbt von ihrem Grossvater ein altes Theater. Ihr ehrgeiziges Ziel ist ein kulturell hochstehendes Stück zur Aufführung zu bringen.

In Baron von Adlerhorst (Daniel Moser) glaubt sie den idealen Regisseur gefunden zu haben. Wovon sie nichts weiss, sind die Pläne des selbstherrlichen und etwas an Grössenwahn leidenden Regisseurs. Er will Goethes Faust in einer modernen Inszenierung auf die Bühne bringen. Er sucht sich ein Ensemble zusammen und beginnt mit den Proben. Seine modernen Ideen rufen Goethe auf den Plan beziehungsweise auf die Bühne. Er erscheint als Geist und versucht sein Stück vor der befürchteten Blamage zu retten.

«Sehr gut», meint am Schluss der Probe Regisseur Gallus Ottiger, der wie letztes Jahr Regie führt. Er ist mit der Probe zufrieden. «Die Figuren kommen immer besser zur Geltung.» Er meint damit die Charakterrollen, Archetypen wie er sie nennt, die ganz bestimmte charakteristische Merkmale aufweisen und im Theater auch überspitzt dargestellt werden. «Es ist für die Schauspieler sehr anspruchsvoll, deshalb habe ich zu Beginn der Proben viele Übungen gemacht, um in die Figuren reinzukommen.»

Viel Dynamik dank rollenden Bühnenelementen

Intensiv geübt wurde dieses Jahr an der Mimik und Gestik. Diese Übungen scheinen sich gelohnt zu haben. Da wird gekichert und geheult, melodramatische Auftritte fehlen genauso wenig wie Wutausbrüche, verliebte Blicke oder eine beschwipste Haushälterin. Und natürlich ist das Stück gespickt von guten Pointen, kleinen Bosheiten und überzeichneten Charakteren, die solch ein Stück erst richtig liebenswert machen und das Publikum herzhaft zum Lachen bringen sollen.

«Die Übergänge müssen schneller sein, macht keine Pause, wo keine vorgesehen ist», gibt Ottiger am Schluss noch letzte Anweisungen. Er will noch mehr Dynamik reinbringen. Dabei ist viel Bewegung auf der Bühne. Diese ist erstaunlich schlicht gehalten. Schwarze Wände und nur einige Holzelemente. Da diese aber auf Rollen sind, verwandeln die Darsteller die Bühne auf der Bühne in Windeseile.

Noch braucht der eine oder die andere das Stichwort der Regieassistentin Marina Willenberg, noch drückt der Regisseur auf dem Laptop die falsche Taste und anstelle von Mozart ertönt Vivaldi – aber alles in allem sieht das Ensemble der Hauptprobe zuversichtlich entgegen. Nur das Verneigen am Schluss muss nochmals geübt werden. Warum, sei nicht verraten. (Zürcher Unterländer)