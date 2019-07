Gold und Silber gehen ins Unterland

Jan van Berkel holt sich gleich zum zweiten Mal in Serie Gold. Nach seinem ersten Sieg am Iron Man Switzerland letztes Jahr, wurde der 33-jährige Dielsdorfer erneut als Favorit gehandelt. Mit einer Zeit von 8:17:04 setzte sich van Berkel am letzten Iron Man in Zürich gegen 2000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch und landete auf der Spitze des Podests.

Damit war van Berkel mehr als 7 Minuten schneller als Sven Riederer, der es mit einer Zeit von 7:24:07 Silber für sich entschied. Für den 38-Jährigen aus Wallisellen, der 2004 Olympia-Bronze gewann, war es das letzte Rennen seiner Karriere.

Dritter wurde der Franzose Cyril Viennot mit 8:31:03. Für den neunfachen Iron Man Switzerland Sieger Ronnie Schildknecht reichte es mit 8:37:53 auf den fünften Platz.