Google Street View zeigt, wie sich das Unterland seit 2014 verändert hat

Das heisst also, auf den Bildern bei Street View ist nicht immer die Realität abgebildet. So waren im Jahr 2014 Bauprojekte wie die Sporthalle Hirslen in Bülach, der Circle am Flughafen oder die Indstandsetzung der Wehntalerstrasse in Regensdorf noch (nicht mal) in Planung.

Opfikon

Die provisorische Schulanlage Oberhausen wurde nach den Sommerferien im Jahr 2015 eingeweiht. Die Container reichten aber nicht aus, um den Platzbedarf zu decken. Ab dem Schuljahr 2017/18 wurden sie deshalb durch zwei dreigeschossige Provisorien ergänzt. Der Engpass blieb dennoch bestehen. Im Februar dieses Jahres haben sich die Opfiker nun aber klar für den Bau einer neuen Schulanlage im Glattpark ausgesprochen. Bis 2023 entsteht eine Anlage für 18 Primarklassen.

Regensdorf

Die Wehntalerstrasse zwischen Affoltern und Regensdorf verbindet die Stadt Zürich mit dem Furttal. Im Sommer 2016 blieb die Strasse während mehreren Monaten gesperrt, da sie für über 10 Millionen Franken instand gesetzt wurde. Auch die Autobahneinfahrt wurde dabei komplett neu gestaltet. Nur wenige Meter entfernt wird derzeit an der dritten Gubrist-Röhre gearbeitet. Der Ausbau des Nordrings soll im Jahr 2025 ganz abgeschlossen sein.

Bülach

Das Sportzentrum Hirslen wurde im Jahr 2017 durch eine Dreifachturnhalle erweitert. Der Bau der Anlage mit Tiefgarage, Garderoben, Kioskbetrieb sowie Sitzungs- und Fitnessräumlichkeiten dauerte 15 Monate. Das Bülacher Stimmvolk hatte zuvor 16,5 Millionen Franken für den Bau gesprochen, der Kanton beteiligte sich mit 1,6 Millionen Franken aus dem Sportfonds. Bei grösseren Anlässe finden bis zu 365 Zuschauer Platz in der Sporthalle.

Flughafen

Der Circle ist das grösste Hochbauprojekt der Schweiz. Der Geschäftskomplex am Flughafen Zürich wird im September seine Tore öffnen. Nach sechs Jahren Projektentwicklung, Vermarktung und Planung begannen im Januar 2015 die Bauarbeiten. Im Circle werden nebst zwei Hotels, welche zusammen über 500 Zimmer anbieten, auf den 180’000 Quadratmetern Nutzfläche auch Büroflächen, Gastronomiebetriebe, Läden sowie ein medizinisches Kompetenzzentrum Platz finden.

Bülach

Zurzeit zählt die Stadt Bülach rund 21’700 Einwohnerinnen und Einwohner. In den nächsten 20 Jahren wird der Bezirkshauptort nochmals um 5000 bis 7000 Personen wachsen. Grund dafür sind die Überbauungen auf dem Guss- und dem Glasi-Areal in Bülach Nord. Auf dem Guss-Areal sind bereits 490 Wohnungen plus Büros und Gewerbe fertiggestellt. Nun werden auf dem Glasi-Areal nebenan 21 Häuser mit weiteren 560 neuen Wohnungen gebaut.

Bülach

Als Entlastungsstrasse und um den Einkaufsverkehr im Industriegebiet abzuleiten, wurde im Jahr 2016 auf einer grünen Wiese in Bülach Süd die Ifangstrasse für rund 10 Millionen Franken gebaut. 2017 folgte ein weiterer Ausbauschritt: Der Kanton hat den Kreisel, der die Grenzstrasse mit der Feldstrasse verbindet, zu einer Kreuzung mit Lichtsignalanlage umgebaut. Und ein Jahr später wurde der südliche Teil der Feldstrasse zur Einbahnstrasse umgestaltet.