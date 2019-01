Gospel lockt Dietliker in Scharen

Standing Ovation. Die Kirche ist voll, der Applaus hält an, die rund 200 Personen im Saal wollen eine Zugabe. Und: Die Sängerinnen und Sänger des Gospelchors, in rote Roben gekleidet, nehmen erneut ihre Position ein. Das Piano spielt die ersten Töne, Bass und Schlagzeug setzen zuverlässig ein, die erste Strophe beginnt. Der Gospelchor Dübendorf schafft es zu Beginn schnell, das Publikum zu animieren.

Bereits beim zweiten Song klatschen alle mit, viele haben ein Lächeln auf ihrem Gesicht, applaudiert wird lang und laut. Der erste Höhepunkt im Konzert ist allerdings eine Ballade: «10000 Reasons». Helle Harmonien, hohe Stimmen, die mit tieferen Lagen verschmelzen, gekonnte Kontraste in der Lautstärke. Innert weniger Minuten tritt eine feierliche Stimmung ein.

In «Sometimes I feel like a motherless child» erscheint der Gospel in seiner Ur-Gestalt: Schleppend, traurig, doch gewaltvoll in der Gesamtheit von rund 50 Stimmen. Doch es folgen auch schnelle, stimmungsvollere Stücke, seien es nun alte Spirituals neu-arrangiert («Little David Play on your Harp») oder auch Klassiker aus der Rock- und Jazzwelt («You Raise me up», «Route 66»). In Erinnerung bleiben auch starke Solisten-Parts in ausgewählten Songs.

Vielfältiges Repertoire

Dirigent Ueli Vollenweider ist zufrieden. Doch er weiss auch: «Da stecken 31 Jahre in diesem Konzert.» Seit der Gründung 1988 ist Vollenweider musikalischer Leiter und Dirigent des Chors. Das Jubiläumskonzert fand letztes Jahr statt, aber auch jenes am Sonntag ist speziell: Fast genau vor 31 Jahren, am 21. Januar 1988, hatte der Chor zum ersten Mal geprobt, mit damals nur 17 Mitgliedern. Seither trifft sich der Chor wöchentlich, Nachwuchsprobleme gibt es nicht: Die Mitgliederzahl hat sich fast verdreifacht, und es stossen stetig mehr dazu. Für Roland Lüthi ist es zum Beispiel erst das zweite Konzert, er ist seit rund einem Jahr im Bassregister dabei. «Wo gibt es das sonst: Solch breite Vielfalt an Musik in einem Stil vereint?»

Ueli Vollenweider ist überzeugt, dass sich der Chor unter anderem tatsächlich durch ein breites Repertoire auszeichnet. Karin Böhler, seit 30 Jahren Mitglied, ergänzt: «Zudem singen wir alles auswendig an Konzerten.» Eine starke Leistung bei eineinhalb Stunden Programm, die sich dem grossen Publikum bietet.

Flashmob in Dietlikon

Vielleicht ist es aber auch der Einfallsreichtum, der so viele Leute in die Kirche Dietlikon gelockt hat: Am Samstag veranstalteten rund 30 Mitglieder ein Kurz-Konzert im Coop Megastore Dietlikon. Tatsächlich seien so einige Gäste auf das Konzert aufmerksam gemacht worden. Das Konzert in Dietlikon ist nicht das letzte der Saison: Im Juni treten sie in Baden-Baden auf, im Dezember folgt ein Konzert zusammen mit dem Jodelclub Schwzerhüsli Dübendorf. Und der Chor hat bereits Pläne weit voraus: Im kommenden Jahr reist er unter anderem für ein Konzert nach Schweden.

(Zürcher Unterländer)