Gotteshaus weicht Mehrfamilienhaus

Das Gotteshaus der Neuapostolischen Kirche am Buchwiesenweg in Kloten hat ausgedient. Im Jahr 2009 konnten die Klotener Gläubigen noch das 50-jährige Bestehen ihrer Kirchgemeinde feiern, neun Jahre später, am 18. März 2018, hielt Bischof Rudolf Fässler den letzten Gottesdienst in der Flughafengemeinde ab. Die Gläubigen besuchen seitdem die Kirche in Zürich-Seebach und die Klotener Räumlichkeiten mitten in einem Wohnquartier unweit des Bahnhofs stehen leer.

Abbruch und Baustart schnellstmöglich

Auf dem Grundstück der ehemaligem Kirche soll nun aber Neues entstehen. Seit vergangenem Freitag und noch bis zum 7. März liegt auf der Gemeinde Kloten ein Baugesuch auf: Abbruch der Kirche sowie Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Einstellhalle. Als Projektverfasser ist die Maerz Architekten AG aus Rickenbach bei Wil angegeben. Wie Heinz Schatt, Leitender der Immobilienabteilung der Neuapostolischen Kirche Schweiz, auf Anfrage mitteilt, ist auf dem Grundstück ein Neubau mit elf Wohnungen vorgesehen.

Geplant sind sowohl 2,5-, 3,5- wie auch 4,5-Zimmer-Wohnungen. Da im Projekt ein grosser Anteil an Familienwohnungen einkalkuliert sei, habe man von der Gemeinde einen Ausnutzungsbonus erhalten, sagt er. Die Mieten für die elf Wohnungen richten sich gemäss Schatt nach dem Marktpreis. «Wir wollen sicher ein fairer Vermieter sein.»

Nachdem die Räumlichkeiten nun mehrere Monate leer gestanden sind, soll der Abbruch und der Baustart möglichst schnell erfolgen. «Sobald die Baubewilligung erteilt ist, möchten wir loslegen», sagt Schatt.

Genug Platz in Zürich-Seebach

Dass es überhaupt zur Schliessung der Kirchgemeinde gekommen ist, hat gemäss Andreas Grossglauser, Mediensprecher der Neuapostolischen Kirche Schweiz, zwei Gründe. Einerseits sei die Überalterung ein Thema, nur wenige junge Mitglieder kämen nach. Dass die Mitgliederzahlen stagnieren, betreffe aber nicht nur die Neuapostolische Kirche. «Die demophraphische Entwicklung ist ein generelles Problem», betont er. Der zweite, entscheidendere Grund für die Schliessung sei die Tatsache, dass die Kirchgemeinde in Zürich-Seebach genügend Platz biete. «Mit der Zusammenlegung der beiden Gemeinden können wir Synergien nutzen», sagt er. Seebach biete mit 450 Plätzen genug Raum für die Klotener und sei auch von der Distanz her gut zu erreichen.

Kirchgemeinden rücken näher zusammen

Neuapostolische Kirchgemeinden gibt es im Unterland in Regensdorf, Niederhasli, Neerach, Bülach, Rorbas und in Wil. Ähnlich wie Kloten und Zürich-Seebach haben sich auch schon andere Kirchgemeinden zusammengeschlossen. So fusionierten 2014 zum Beispiel die Kirchgemeinden Hüntwangen-Wil und Rafz, bereits ein Jahr vorher schloss sich die Glattfelder Gemeinde in Bülach an. Dass die Neuapostolischen Kirchgemeinden näher zusammenrücken und damit Synergien nutzen, ist ein generelles Phänomen. «Es werden aber nicht nur Gemeinden aufgelöst», betont Heinz Schatt, «wir bauen auch immer wieder neue Kirchen.» (Zürcher Unterländer)