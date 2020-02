Graureiher nisten mitten in der Regensdorfer Indusrie

Aus menschlicher Sicht ist das Hardhölzi alles andere als eine ideale Kinderstube für junge Vögel. Dichter Verkehr braust über die Wehntalerstrasse, die das Wäldchen im Norden begrenzt, und die SBB sorgen im Süden für Betrieb, so dass der Lärmpegel selbst hoch in den Bäumen beachtlich sein muss. Graureiher stört das aber nicht. Seit Jahren ziehen sie dort ihre Jungen auf.

Wie Livio Rey von der Vogelwarte Sempach sagt, können sich Vögel gut an Lärm gewöhnen. «Solange die Graureiher nicht Angst um ihre Jungen haben müssen, ist der Lärm nicht so schlimm», weiss der Biologe. Da Graureiher ihre Nester normalerweise 10 bis 50 Meter über Boden bauen, seien sie dort gut geschützt. Voraussetzung sei allerdings, dass die Förster während der Brutzeit das Wäldchen nicht antasten und danach nicht just jene Bäume mit den Nestern fällen.

Eintrag im Naturschutzinventar gefordert

Der Regensdorfer Hans Stünzi vom örtlichen Naturschutzverein wusste nichts von den Graureihernestern im Hardhölzli, bis er eine Meldung erhielt, wonach Freiwillige für das Kartieren der Graureiher gesucht wurden, also für das Zählen der Vögel und ihrer Jungen. Darauf hat er das Wäldchen vermessen und die Nester erfasst. 14 Horste hat er gefunden. Die Standorte sind auf einer Karte, die auf der Vereinswebsite nvregensdorf.ch zu finden ist, exakt eingetragen. Am 30. Mai 2019 haben die Vogelfreunde im Verein trotz dichtem Laub zehn Jungvögel gesichtet. Auf der Website fordern sie darum: «Da ein solch bedeutender Graureiherbrutplatz unbedingt zu schützen ist, haben wir eine Eingabe zur Klassierung des Hardhölzli als Naturschutz-Objekt eingereicht.»

Sorge bereitet den Vogelschützern vor allem die geplante Grossüberbauung im neuen Quartier Bahnhof Nord, das im Westen an das Wäldchen grenzt. «Wenn dereinst eine Promenade durch das Quartier gezogen wird und diese durch das Hardhölzli führt, sollten die Bauarbeiten nicht zur Brutzeit der Graureiher erfolgen», sagt Stünzi. Die Regensdorfer Graureiher dürfen sich freuen: Die Gemeinde überarbeitet derzeit das Naturschutzinventar und hat gemäss Stünzi das Hardhölzli im Entwurf als Naturschutzobjekt vorgesehen.

Der Graureiher gilt laut Vogelwarte mit rund 1700 Brutpaaren als spärlich vorkommenden Brutvogel in der Schweiz. Die einen Meter grossen Vögel fallen besonders auf, wenn sie unbeweglich auf den Feldern stehen und auf eine unvorsichtige Maus warten oder an Gewässern einem Fisch auflauern.