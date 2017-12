Gregory Turkawka will Gemeindepräsident werden

Als Nachfolger für den im Frühjahr zurücktretenden Regensberger Gemeindepräsidenten Peter Wegmüller kandidiert neu Gregory Turkawka, der frühere Gesamtschulleiter der Oberstufenschule Niederhasli-Niederglatt-Hofstetten (NiNiHo). In dieser Funktion stand er bis zu seiner Demission am Ende des vergangenen Schuljahres auch öfters in heftiger Kritik, weil er an der Sek massgeblich an der Einführung des umstrittenen Modells des Selbstorganisierten Lernens (SOL) beteiligt war. Oft sah er sich dabei einer Front von opponierenden Eltern gegenüber.

Heute arbeitet Turkawka an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Für seine Kandidatur erhielt Turkawka von den 58 am Mittwoch anwesenden Stimmberechtigten (18,4 Prozent) grossen Applaus. Der Präsidentschaftsanwärter ist bereits jetzt Mitglied des Regensberger Gemeinderats. Zuständig ist er für das Ressort Tiefbau und Gemeindewerke. Kein geringerer als Gemeindepräsident Wegmüller schlug an der Wählerversammlung seinen Gemeinderatskollegen Gregory Turkawka als Nachfolger vor.

Zwei Anwärter für Exekutive

Im Mehrzweckraum des Schulhauses sagte der Kandidat fürs Gemeindepräsidium, er habe seine Gemeinderatskollegen gefragt, ob sie mit seiner Kandidatur einverstanden wären. Und auch seine Frau habe nichts dagegen einzuwenden gehabt. Er werde sich – falls er gewählt werde – dafür einsetzen, dass Regensberg weiterhin ein lebenswerter Ort bleibe. Und er werde sich dafür einsetzen, dass Regensberg nicht «nach Dielsdorf hinunter fusioniert» werde.

Nebst Gemeindepräsident Peter Wegmüller, der sein Amt wegen persönlicher Umstände bereits nach einer Amtsperiode niederlegt, verzichtet auch Gemeinderätin Nicole Isenegger auf eine erneute Kandidatur. Für die ordentlichen Erneuerungswahlen vom 4. März stellen sich neu Sabina Vogel und Ralph Gygax für einen Sitz im Gemeinderat zur Verfügung. Die weiteren Exekutivmitglieder – Lubos Pek und Wolfram Selter – treten zur Wiederwahl an.

Die Primarschulpflege wird ebenfalls zwei Rücktritte zu verzeichnen haben: Es sind dies Patrizia Merki und Sibylle Feracin. Neu kandidieren Vuokko Schiesser Prince und Stefan Müller. Die drei Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) treten erneut an, während Iris Bolliger für die RPK der Kirche kandidiert.

Nachfrist von zehn Tagen

Die für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen vom März vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten werden Ende Monat im Gemeindemitteilungsblatt publiziert. Weitere Kandidaturen können bis 10. Januar gemeldet werden. Wie an der von Tagespräsident Kurt Brunner geleiteten Wählerversammlung erklärt wurde, läuft die Amtszeit der jetzigen Behörden am 30. Juni aus. Die neuen wirken ab dem 1. Juli.

Ueli Maurer im Wahlbüro

Die Mitglieder des Wahlbüros werden nicht an der Urne, sondern an der Gemeindeversammlung vom 13. Juni gewählt. Dennoch hat Isabelle Pek ihre Kandidatur bereits an der Versammlung vom Mittwoch angemeldet. Der Einsatzwille der erst 19-Jährigen wurde mit grossem Applaus quittiert. Und Gemeindepräsident Peter Wegmüller meinte: «Auch Ueli Maurer hat im Wahlbüro angefangen. Und nächstes Jahr wird er Bundespräsident.» Die Kandidatin habe also noch eine steile Karriere vor sich, sagte Wegmüller zum Gaudi der Anwesenden. (Zürcher Unterländer)