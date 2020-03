Grosse «Bahnhof-Züglete» mobilisierte das ganzes Dorf

Sowas hatte es seit dem Bau der Eisenbahn in Bassersdorf um 1877 nie mehr gegeben. «Es war ein ganz gewaltiges Dorffest, alle waren da», sagt Frieder Schneider, und erinnert sich an den riesigen Volksauflauf rund um den damaligen Bahnhof mitten im Dorf. Das war vor genau 40 Jahren, als Schneider Gemeinderat war in der 5300 Einwohner zählenden Glattaler Gemeinde, die heute mehr als doppelt so gross ist.

An jenem Samstag, dem 15. März 1980, um 23 Uhr abends fuhr der letzte Zug durchs Dorf. «Der damalige Bahnhofsvorstand hatte mir noch die Kelle in die Hand gedrückt und gepfiffen. Ich durfte dann den letzten fahrplanmässigen Zug abwinken», erinnert sich der ehemalige Bauvorsteher der Gemeinde. Es war der Tag der grossen «Bahnhof-Züglete» und alle Zeitungen schrieben schon im Vorfeld davon.

So berichtete diese Zeitung damals auf der Frontseite über das Ende des alten Bahnhofs und den Umzug an den neuen Bahnhof am Dorfrand. Foto: cwü

Beim «Zürichbieter», dessen Redaktion samt Druckerei sich gleich gegenüber des alten Bahnhofs befand, liess es sich Chefredaktor und Kantonsrat Erhard Szabel nicht nehmen persönlich auf der Front und einer Sonderseite über den «denkwürdigen» Anlass zu berichten. Auch die NZZ war an diesem «historischen» Tag vor Ort und schrieb von einer «schier unübersehbare Menschenmenge», die sich auf den Perrons des mittlerweile 103-jährigen Bahnhofs eingefunden hatte.

Auf 2,5 Kilometern neues Bahntrassee gebaut

Der gesamte Schienenstrang, der bis dahin eingleisig mitten durchs Wohngebiet von Bassersdorf führte, wurde nach der Ausfahrt des allerletzten Zuges aufgegeben. Damit hatte auch das bisherige Stationsgebäude seinen ursprünglichen Zweck verloren. «Anfänglich wusste man nicht, wofür das Gebäude genutzt werden könnte», erinnert sich Alt-Gemeinderat Schneider. Als Ersatz liessen die SBB in den Jahren zuvor einen neuen Bahnhof «im eher kühlen Stil unserer Zeit» bauen, bemerkte der «Zürichbieter». Und zwar ein gutes Stück ausserhalb des Siedlungsgebiets in der Ebene südlich des Dorfes. Dort entstand auf rund 2,5 Kilometern ein neues doppelspuriges Schienentrassee.

Im Juli 1979 lag der neue Bahnhof im Gegensatz zu heute noch etwas ausserhalb des Dorfes und war noch von grünen Wiesen umgeben. Foto: ETH-Archiv

Grund war der Flughafen, der einen direkten Bahnanschluss erhielt. Ab 1980 fuhren dank einem über 4,5 Kilometer langen Tunnel neu die Schnellzüge unter den Terminals ein. In Bassersdorf stieg die Zahl der Züge auf einen Schlag von 60 auf 160 pro Tag. Allein wegen der vielen lästigen Bahnübergänge, die nun entfielen war die Neubaustrecke für Bassersdorf ein Segen.

Per Sonderzug nach Kloten und zurück

Am späten Samstagabend der «Bahnhofs-Züglege» fuhr die Festgemeinde mit einem Sonderzug, gezogen von der gleichentags getauften Re6/6-Lokomotive namens Bassersdorf, auf den alten Gleisen nach Kloten und übers neue Trassee zurück nach Bassersdorf in den neuen Bahnhof. Es gab ein Feuerwerk, der Musikverein spielte und denkwürdige Reden wurden gehalten. Dabei machte der damalige Gemeindepräsident Alfred Weidmann dem anwesenden Regierungsrat Albert Sigrist klar, dass das Problem mit dem Durchgangsverkehr ungelöst sei und die Basserdorfer nun auf den baldigen Spatenstich für die Jahre zuvor versprochene Umfahrungsstrasse pochten. Dem ebenfalls anwesenden Kantonsingenieur Hermann Stüssi übergab man einen geschmückten Spaten. Der Zürcher Baudirektor seinerseits sei den Anspielungen «launig» begegnet und habe es verstanden in «humoristischem Ton» zu «parieren», notierte die Presse.

Auch am grossen Volksfest teilgenommen hatte Karl Muggli. Er war damals Gemeindeingenieur in Bassersdorf und hatte einst ein Ringstrassenkonzept zur Verkehrsentlastung im Dorfzentrum projektiert. Dieses wurde von den SBB-Plänen über den Haufen geworfen und so ärgert sich Muggli nach wie vor, dass bis heute keine Lösung gefunden wurde für den Durchgangsverkehr mitten im Dorf. «Das ist ein fertiger Seich und macht mich gar nicht glücklich».

Mit der Bahnverlegung veränderte sich das Ortsbild von Bassersdorf und auch die Gewohnheiten mussten angepasst werden. «Nicht alle hatten Freude, dass der Bahnhof plötzlich so weit draussen stand», sagt Schneider. Aus dem alten Bahnhof wurde ein Jugendhaus, bevor 2012 alles abgerissen wurde. Heute steht dort eine Zentrumsüberbauung mit Coop und Migros.

Neue Pläne für neuen Bahnhof

40 Jahre nach der Einweihung zeichnen sich am heutigen Bahnhof von Bassersdorf grössere Umwälzungen ab. Der Bau des Brüttenertunnels nach Winterthur wird immer konkreter. Falls diese Verbindung zwischen Bassersdorf und Winterthur wirklich gebaut wird (wohl etwa ab 2026), dürfte es zu einem massiven Umbau des heutigen Bahnhofsareals kommen. Ob das bestehende Gebäude bestehen bleibt, können die SBB auf Anfrage noch nicht sagen. Klar ist aber, dass neue Gleise verlegt würden und dann zwei neue, breite Unterführungen gebaut würden. Diese sollen den Zugang zur südlichen Seite des Bahnhofes komfortabler machen. Nähere Infos zum Umbau des Bahnhofs in Bassersdorf soll es im Sommer geben.