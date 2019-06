Grosse Einigkeit über eine Peinlichkeit

So zahlreich war die Beteiligung an einer Freiluft-Gemeindeversammlung in Bassersdorf noch nie. Bei der vierten Durchführung auf dem Zentrumsplatz nahmen 239 Stimmberechtigte (3,4 %) teil. «Ich gehe mal nicht davon aus, dass Sie hauptsächlich wegen der Jahresrechnung gekommen sind», meinte Finanzvorsteher Christoph Füllemann (parteilos) trocken.

Viel mehr als seine Ausführungen zum Überschuss von einer runden Million Franken in der Laufenden Rechnung der Gemeinde interessierte das Schicksal der Fussballjugend. Das war auch Füllemann klar, hatte er als Vertreter der Gemeinde doch auch beim Garderobenprojekt auf dem Sportplatz Acherwis massgeblich mitgewirkt.

Letztlich war es ein Heimspiel des FC Bassersdorf in jeglicher Hinsicht – und das erst noch auf dem politischen Asphalt des Dorfplatzes. Die Rasensportler hatten gut mobilisiert und so war es letztlich auch nicht verwunderlich, dass die beantragte Garderobenerneuerung von einer grossen Mehrheit unterstützt wurde. Nach einer sachlich und fair geführten Debatte wurden nur 18 Gegenstimmen gezählt.

Gute Gründe für das rund 703000 Franken teure Vorhaben gabs viele. «Die Sosse läuft bis heute einfach auf den Platz hinaus», gab einer zu bedenken und präzisierte, «also nur das Abwasser der Duschen». Dass die Container zum Umkleiden fast 50-jährig und in einem unhaltbaren Zustand sind, stellt Gemeinderat Füllemann gleich selbst klar. Ebenso, dass die Gemeinde dafür verantwortlich ist, denn die Bauten neben diesem einzelnen Fussballplatz eingangs Bassersdorf gehören der Gemeinde und nicht dem FCB.

Zudem musste der Gemeinderat auch einräumen, dass man es über die letzten Jahrzehnte schlicht versäumt habe, die Garderoben mit Jahrgang 1971 an die Kanalisation anzuschliessen. Dazu wären die Behörden eigentlich verpflichtet gewesen, ab dem Zeitpunkt, als das Quartier nebenan mit Wasserleitungen erschlossen wurde. Das sei 1979 passierte, erklärte Rudolf Kühler, der als Architekt die bisherigen Vorarbeiten am jetzigen Ersatzprojekt gratis geleistet hat.

Denn angestossen hatte die Garderobenerneuerung eine private Gruppe, die sich als BBC (Bassersdorfer Business Circle) zu erkennen gab. Deren Sprecher Daniel Bleuler meinte: «Keiner von uns will dort noch Kinder und Jugendliche duschen lassen.» Man müsse nun wirklich etwas tun, appellierte er an die Stimmberechtigten. Daher habe der BBC die Planung organisiert und bereits eine Spende von 50000 Franken beschlossen.

Kritik an passiven Behörden

Der frühere FCB-Juniorenobmann Heinz Anderwert erklärte, dass rund 40 Prozent des Club-Nachwuchses regelmässig auf der Anlage spielten. Das seien insgesamt sieben Teams, darunter auch sein Sohn. «Und ich bin ja froh, wenn er sich keinen Pilz holt in der Dusche.» Überhaupt seien die Garderoben ein ständiges Thema, wenn Schiedsrichter und gegnerische Vereine zu Gast seien. «Das ist eine ganz schlechte Visitenkarte für die Gemeinde, nicht den Club», mahnte er.

Bedarf und Dringlichkeit blieben unbestritten, aber dennoch wurde Kritik laut. So konterte der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK) Bernhard Dettwiler (EVP) die Ausführungen des Finanzvorstehers und auch die passive Rolle des Gesamtgemeinderats in dieser Sache scharf. Denn die Kosten würden den ursprünglich eingesetzten Investitionsbetrag um rund 250000 Franken übersteigen und auch die Folgekosten seien deutlich höher als angetönt. Auch SVP-Vertreter Fabian Moser störte sich an den angeblich nur auf 3 Prozent bezifferten Folgekosten, was den Finanzvorsteher zu einer Klarstellung veranlasste.

«Die Abschreibungen werden sich auf 7,7 Prozent jährlich belaufen», korrigierte sich Füllemann und fügte hinzu, «aber ich bleibe bei den genannten 40000 Franken». Diese Summe kommt hin, wenn die Anlage in 15 Jahre abgeschrieben wird. Dann muss der Fussballplatz auf der Acherwis auf Geheiss des Kantons nämlich sowieso weg. Er befindet sich nämlich nicht mehr in einer Bauzone, seit die Gemeinde das Land vor zehn Jahren zugunsten eines Ackers neben der Sportanlage BXA umgezont hatte.

Alle übrigen Geschäfte ebenfalls gutgeheissen

Nebst neuen Fussballergarderoben genehmigte die Gemeindeversammlung von Bassersdorf auch vier weitere Geschäfte. Ohne Diskussion winkte man die Jahresrechnung 2018 durch. Diese schloss bei 71,5 Millionen Franken Aufwand mit einem Plus von 1 Million, was hauptsächlich auf mehr ordentliche Steuereinnahmen und höhere Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen ist. Auch einem Erlass zur Umsetzung eines 2017 beschlossenen Gegenvorschlags zur Initiative «Pro Sonnenenergie» wurde diskussionslos zugestimmt. Einer neuen Parkverordnung, welche die Gemeinde neu in drei Zonen unterteilt fand bei nur 14 Gegenstimmen eine klare Mehrheit. Einzig zur Statutenänderung des Zweckverbands Forstrevier Hardwald gabs mit 116 zu 70 Stimmen etwas mehr Gegenwind, obschon nicht darüber diskutiert wurde und es sich nur um eine Konsultativabstimmung handelte. Hier folgt noch eine Urnenabstimmung in allen Mitgliedsgemeinden (Wallisellen, Opfikon, Dietlikon, Bassersdorf und Nürensdorf). (cwü) (Zürcher Unterländer)