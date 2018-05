Grosse Rabatt-Aktion beim EHC Kloten

Einen Monat nach dem Abstieg des EHC Kloten aus der höchsten Schweizer Hockeyliga nimmt die Mission Wiederaufstieg allmählich Konturen an. Gestern kündigte Pascal Signer, der neue Geschäftsführer der EHC Kloten Sport AG, weitere Zuzüge an und bestätigte, dass man weiterhin plane, mit zwei ausländischen Verstärkungsspielern in die neue Saison zu starten.

Bislang gelang es Sportchef ­Felix «Fige» Hollenstein, mit17 Spielern einen Vertrag für die kommende Spielzeit abzuschliessen, bestätigt Signer. Dar­unter befinden sich nebst vielen bisherigen Cracks auch vier Neuzugänge von ausserhalb der Organisation. Es sind dies Thibaut Monnet von Ambri, Fabian Sutter von Biel, Jeffrey Füglister von Langenthal sowie Yannick Brunner und Andrin Seifert von Winterthur. Letzterer ist der bislang einzige Goalie, weshalb man auf dieser Position demnächst einen weiteren Zugang erwarten darf.

Bis zu 30 Prozent Reduktion auf Saisonkarten

Über die Höhe der Eintrittspreise in der zweithöchsten Spielklasse war bislang nicht viel zu hören. Doch seit gestern gibt es erste Anhalts­punkte über das künftige Preissystem. «Wir haben die Eintrittspreise auf Swiss-League-Niveau angepasst», sagt Signer und weist auf den bevorstehenden Verkaufsstart der Saisonabonnemente hin. «Wir werden diese Woche mit dem Vorverkauf starten.»

Auf Facebook hat der Verein am Dienstagabend einen Flyer aufgeschaltet, der auf die neuste Treueaktion hinweist. «Wir heizen gemeinsam ein!», heisst es da in grossen Lettern. Das Prinzip ist einfach: Je mehr Saisonkarten bis Ende Juni verkauft werden, desto günstiger wird der Preis, den die Fans am Ende zahlen müssen. Der Grundbetrag für einen normalen Sitzplatz liegt bei 790 Franken. Ab 2500 verkauften Saisonabos gibts für alle 5 Prozent Rabatt, ab 2800 abgesetzten Karten steigt die Vergünstigung auf 12,5 Prozent, und gelingt es gar, über 3500 Saisonabos zu verkaufen, so erhalten alle Käufer 30 Prozent des Grundpreises zurückerstattet. Dann würde eine Saisonkarte noch 553 Franken kosten. Den allfälligen Rabatt können die Fans wahlweise auch gleich für die Mission Wiederaufstieg dem EHC Kloten spenden.

Das neue Gesamtbudget beträgt 8 Millionen Franken

Denn der Neustart geht an die Substanz, wie die neusten Zahlen zeigen. «Das Gesamtbudget der EHC Kloten Sport AG wird 8 Millionen Franken betragen», gibt der neue Geschäftsführer bekannt. Auf der Geschäftsstelle ­habe man sich «gefittet», was ­bedeutet, dass gewisse Stellen zusammengelegt wurden.

Sportlich tritt der neu formierte EHC Kloten erstmals am 10. August vor Publikum in Erscheinung – am Haldengut-Cup in der Winterthurer Eishalle am Deutweg. Insgesamt stehen gemäss Pascal Signer acht Testspiele an, in der heimischen Swiss-Arena am Schluefweg erst nach den Sommerferien – am 25. August. Saisonstart ist am Samstag, 15. September. (Zürcher Unterländer)