Grosser Abschied auf der Minigolfanlage

«Es ist eine Oase, ein kleines Paradies», sagt Antonio Gerundo über die Minigolfanlage im hinteren Teil des Sportzentrums gegenüber dem «Anzeiger von Wallisellen». Für ihn sei die Anlage der schönste Platz in Wallisellen. «Es hat keine Autos, es ist ruhig, schön grün, und man hat eine tolle Aussicht auf die Berge.» Wie das Lokalblatt schreibt, wird der 68-jährige, gebürtige Italiener am letzten Sonntag im Oktober zum letzten Mal die Gäste empfangen. Danach ist die diesjährige Saison zu Ende, und Gerundo geht in Pension. Seit 2010 hat er zusammen mit seiner Frau Agathe das Zepter geführt.

Anlage stand vor dem Aus

Vor der Ära Gerundo war jedoch ungewiss, ob die Anlage überhaupt weiterbetrieben werden könnte. Denn 2007 verliess der vormalige Pächter nach 14 Jahren die Anlage im Streit mit der Gemeinde. 2008 ging die Anlage provisorisch wieder auf. Für den Betrieb sorgte der Eishockeyclub. Anfang 2009 überraschte der Gemeinderat mit der Ankündigung, dass die im Jahr 1970 erstellte 18-Loch-Anlage dem Erdboden gleichgemacht werden solle, um einer Grünfläche mit Finnenbahn Platz zu machen. Diese Idee kam in der Bevölkerung aber nicht gut an. Denn im April desselben Jahres wies die Gemeindeversammlung den Antrag zur Aufhebung der Minigolfanlage an den Gemeinderat zurück. Dies ging mit dem Auftrag einher, an einer der nächsten Gemeindeversammlungen einen Antrag mit Investitionskredit und Betriebskonzept vorzulegen. Im September 2009 bewilligten die Walliseller 320000 Franken für die Sanierung, und im Frühling 2010 wurde die Anlage in neuem Glanz und mit dem neuen Pächterpaar Antonio und Agathe Gerundo wiedereröffnet.

Für Gerundo waren es nicht zuletzt die Gäste, welche die Minigolfanlage zu einem besonderen Ort machten. «Von 2 bis 90 Jahren – alle spielen gern Minigolf.» Viele Kinder würden mit der Schule hierherkommen und ihn danach auf der Strasse im Dorf wiedererkennen. Den verdutzten Eltern würden sie dann erklären: «Das ist der Minigolf-Mann.»

Die Familie half stets mit

Als Erstes möchte Gerundo mit seiner Frau so richtig Ferien machen und auf Reisen gehen. Dies sei in der Vergangenheit nicht immer möglich gewesen. Erst danach will er sich überlegen, was das Leben als Pensionär noch bringen könnte. Verschiedene Vereine hätten ihn bereits zum Schnuppern eingeladen. Wallisellen will er treu bleiben. Hier leben seine drei Töchter mit ihren Familien. Neben seiner Frau Agathe halfen auch sein Bruder Donato und Monika von Allmen, eine langjährige Freundin der Familie, auf der Minigolfanlage mit.

Am Sonntag wird Gerundo die Anlage zum letzten Mal öffnen. Ab Mittag sind Würste vom Grill erhältlich. Wer – oder ob überhaupt jemand – in der kommenden Saison Gerundos Nachfolge antritt, wurde noch nicht kommuniziert. Veränderungen wird es 2020 im Walliseller Sportzentrum und bei der Minigolfanlage aber sicher geben. Denn im November 2018 haben die Walliseller an der Urne einen Kredit von rund 25 Millionen Franken gutgeheissen, damit das Eisfeld eine Überdachung und das Restaurant im Sportzentrum eine Sanierung erhalten kann. Die ersten Vorbereitungsarbeiten sind für Februar 2020 geplant. Im kommenden Sommer sollen Garderobentrakt , Techniktrakt, Restaurant sowie die Arbeiten an der Bocciabahn folgen. Für Letztere ist geplant, dass sie auf das Niveau der Minigolfanlage verlegt wird und dabei gleichzeitig eine Überdachung erhält.