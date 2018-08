Grosser Brand zerstört Bauernhaus

Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen und lockte Neugierige von ringsum an. Einer meinte, er habe den Rauch schon von Bülach her kommend auf der Flughafenautobahn gesehen. Die Einsatzkräfte von vier Feuerwehren haben bis nach Mitternacht Glutnester gelöscht und bis am Sonntagmorgen Brandwache geschoben.

Die Brandursache ist nicht bekannt, doch spriessten unter den zahlreichen Schaulustigen Theorien über Brandstiftung, unerlaubtes 1.-Augustfeuerwerk und Lausbuben, die dafür verantwortlich sein könnten.

Das Haus gehört nämlich keinem Unbekannten: Besitzer ist der Senior Urs Brunner, der am Ort des Brandes seit Jahren ein Bauprojekt realisieren will. Allerdings ist dieses wegen ungeklärter Fragen, unter anderem im Zusammenhang mit Bachabständen, noch blockiert.

Ein unmittelbar benachbartes Haus, ebenfalls von ihm und ebenfalls ein altes Bauernhaus, war einst unter mysteriösen Umständen auch schon abgebrannt. Es brannte nur wenige Tage nachdem es nach langen Gerichtsverhandlungen unter Schutz gestellt worden war. Das jetzt abgebrannte Haus war dagegen nicht als schützenswert eingestuft und hätte ohnehin abgebrochen werden sollen.

Brunner, der einige Meter entfernt in einem Wohnblock lebt, war gestern vor Ort. Er meinte, dass er sei seit vier Monaten nicht mehr im Haus gewesen sei. Bei der Brandruine handelt es sich um sein Elternhaus. (Christian Wüthrich)