Grosser Metallhändler zieht von Dietlikon nach Embrach

Die Metallhandelsfirma Häuselmann Metall GmbH, die seit 1947 ihren Hauptsitz in Dietlikon hat, plant einen Umzug nach Embrach. Wie aus einem Verhandlungsbericht der Gemeinde Embrach hervorgeht, wird dort im Industriegebiet auf einem Grundstück von 9310 Quadratmetern ein Neubau entstehen, in welchen die Häuselmann Metall GmbH im 2. Quartal 2021 als Mieterin einziehen wird. «Ja, Embrach wird künftig der Hauptsitz der Firma sein», bestätigt Janine Pfister von der Geschäftsleitung.

«Die Räumlichkeiten in Dietlikon sind in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig. Auch die logistischen Betriebsabläufe auf dem Areal sind heute nicht mehr ideal», sagt Pfister weiter. Vor mehr als zwei Jahren habe man deshalb mit der Suche nach einem neuen Standort begonnen.

Vieles sprach für Embrach

«Embrach ist ideal für uns», erklärt Pfister. Es liege in einer angenehmen Distanz zu Dietlikon und vor allem zu den Wohnorten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. «Denn auf das Know-how unserer ‹Mannschaft› wollen wir auf keinen Fall verzichten», fährt Pfister fort. Diese Gefahr hätte bestanden, wenn der Sitz in eine deutlich weiter entfernt liegende Gemeinde verlegt worden wäre. «Auch der ländliche Rahmen und die konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeinde sind Elemente, die für uns schon in Dietlikon wichtig waren und auch in Embrach erfüllt sind», zählt Pfister auf.

Entlassungen wird es aufgrund des Umzugs keine geben. Was mit dem Areal in Dietlikon passiert, ist noch nicht bekannt. Die Häuselmann Metall GmbH hatte sich dort lediglich eingemietet, Besitzerin war der Mutterkonzern Amari Metall. Auch in Zukunft wird die Häuselmann Metall GmbH die Räume im Hauptsitzes mieten: Der Neubau in Embrach wird von der SUVA Luzern gebaut, welche das Grundstück ihrerseits im Baurecht für die nächsten 32 Jahre von der Gemeinde Embrach erworben hat.