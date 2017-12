Grossprojekt nimmt Form an

Der Rohbau der Dreifachturnhalle beim Sekundarschulhaus Petermoos wirkt imposant. Das Gebäude zählt mit seinen 50 Metern Länge, 34 Metern Breite und 12 Metern Höhe zu den grössten Bauten im Wohnquartier um das «Pemo» in Buchs. Geplant sind drei Turnhallen im Obergeschoss sowie einen Gemeindesaal mit Platz für 400 Personen und eine Bibliothek im Erdgeschoss.

Der Bau sei leicht hinter dem Zeitplan, wie der Buchser Gemeindepräsident Thomas Vacchelli sagt. «Das passiert oft bei Bauprojekten. Es war auch ein sehr sportlicher Terminplan.» Dennoch hofft er, dass das Dach bis Weihnachten fertig ist, «damit über die Festtage kein Wasser eindringt und im Januar die Arbeiten zügig weitergehen können.» Das Gebäude soll schliesslich in den Sommerferien 2018 bezugsbereit sein.

19 Tonnen schwere Balkentragen das Dach

Auf der Baustelle ist dieser Tage ein kleines Spektakel zu beobachten: Die 34 Meter langen Holzträger für das Dach werden angeliefert und mittels Pneukran vom Lastwagen auf die zwölf Meter Gebäudehöhe gehievt. Zwölf dieser massigen Holzträger braucht es, um das Dach zu tragen, jeder mit einem imposanten Gewicht von 14 bis 19 Tonnen, je nach Breite des Trägers. Die Fertigelemente sind aus geleimten Latten in Bremgarten hergestellt und in Kleindöttingen verbaut worden. Von dort gelangen sie Stück für Stück per Lastwagen auf die Buchser Baustelle.

Sobald das neue Gebäude mit den drei Turnhallen, dem Gemeindesaal und der Bibliothek bezugsbereit ist, wird die alte Turnhalle beim «Pemo» abgerissen und der zweite Teil des Ausbaus der Sekundarschule beginnt. Die Schule braucht aufgrund der steigenden Schülerzahlen zusätzliche Schulzimmer und Werkräume. Wenn alles plangemäss läuft, beginnt die zweite Etappe des Ausbaus der Sekundarschule Petermoos in den Sommerferien 2018 und ist Ende 2019 abgeschlossen.

Für das Grossprojekt, das die Sekundarschule Regensdorf, Buchs, Dällikon mit der Gemeinde Buchs durchführt, hat das Stimmvolk im November 2015 einen Kredit von insgesamt rund 30 Million Franken bewilligt.

(Zürcher Unterländer)