Grünes Licht für Bauprojekt auf dem Schulareal Zwingert

Während der eine Baukredit beim Stimmvolk keine Chance hatte, fand der andere umso mehr Zustimmung: 1046 Buchser sagten Ja zum Neubau eines Doppelkindergartens mit Sporthalle, nur 592 legten ein Nein in die Urne. 17 Stimmzettel waren leer.

Die Stimmbeteiligung betrug auch hier hohe 44,2 Prozent. Mit dem Ja kann die Gemeinde Buchs auf den zusätzlichen Bedarf an Kindergartenräumlichkeiten und Sportanlagen reagieren. Aufgrund des starken Bevöl-kerungswachstums in den letzten 15 Jahren und der Tatsache, dass der Gemeinderat von einem weiteren Wachstum ausgeht, kann die Gemeinde Buchs nun den benötigten Schulraum in absehbarer Zeit sicherstellen.

Langfristig wird mit dem Betrieb von sieben bis acht Kindergärten gerechnet. Dabei sind vier Doppelkindergärten vorgesehen, je einer auf den Schularealen Zihl und Zwingert und die beiden bestehenden in der Kindervilla und im Oberdorf. Aus Sicherheitsgründen und betrieblichen Überlegeungen sollen die beiden Einzelkindergärten an der Dielsdorferstrasse dereinst geschlossen werden.

Eine Fertigstellung des bewilligten Bauprojekts ist auf das Schuljahr 2020/2021 vorgesehen. (Zürcher Unterländer)