Günstig wohnen in einem Raum – Lofts halten Einzug in Regensdorf

Das Konzept ist aus Städten bekannt: wohnen in Lofts, in einem Raum also. Die Immobilieninvestorin Pensimo will diese Wohnform nun nach Regensdorf bringen. Direkt beim Bahnhof erstellt sie ein Gebäude speziell für Klein- und Kleinsthaushalte. Rund 30 Mietwohnungen sind vorgesehen: Die Architekten sprechen von Maisonette-Lofts, weil sie über zwei Etagen gehen. Geplant sind vier unterschiedliche Grössen von rund 50 bis 105 Quadratmetern.

Laut dem Kommunikationsverantwortlichen Felix Müller ist die Ausstattung bewusst auf das Nötigste reduziert. Das heisst: Es gibt mit Ausnahme des Bades und der Wendeltreppe keine raumbildenden Elemente wie Trennwände. Die Küchenzeile ist kompakt, aber mit allen üblichen Elementen ausgestattet. Zudem soll es für alle Haushalte einen Gemeinschaftsraum und einen Waschsalon geben. «So soll die Community-Bildung im Haus gefördert werden», sagt Müller. Im Haus sind auch 250 Quadratmeter Gewerbefläche vorgesehen.

Die Frage nach den Mietpreisen kann Pensimo zwar noch nicht beantworten, doch die Tendenz ist klar: «Ziel ist, die Wohnungen günstiger als zu den ortsüblichen Durchschnittsmieten anzubieten», hält Müller fest.

Sonne liefert Strom

In einem neuartigen Wettbewerbsverfahren hat Pensimo das Projekt des Zürcher Architekturbüros Lütjens Padmanabhan Architekten und der Generalunternehmung Anliker AG auserkoren. Die Architekten entwickelten ein «urbanes Terrassenhaus» für Wohnungen auf zwei Etagen, vergleichbar mit übereinandergestapelten Reihenhäusern. Jede Wohnung ist über einen breiten Laubengang erreichbar. Das knapp 60 Meter lange Gebäude begrenzt das ehemalige Gretag-Firmenareal gegen die Neuhardstrasse. Mit rund 14 Metern Tiefe und 24 Metern Höhe wird es an der Seite des dreimal höheren Hochhauses eher bescheiden wirken. Wie jenes (der ZU berichtete) erfüllt auch der sogenannte Längsbau die Vorgaben nach Nachhaltigkeit mit einer in die Fassade integrierten Fotovoltaikanlage.

Günstig bauen – mit Qualität

Pensimo hat für das Wohnhaus ein spezielles Wettbewerbsverfahren gewählt. Mit einem Suffizienzpitch will sie «die Grenzen des preiswerten Mietwohnungsbaus ausloten», wie sie schreibt. Suffizienz meint: Die Wohnungen sollen auf das absolut Nötige reduziert werden, ohne Einbussen bei der Wohnqualität. Als absolut notwendig gelten kochen, essen, Gäste bewirten, lesen, fernsehen, schlafen für zwei Menschen, Körperpflege und ein privater Aussenraum. Der Begriff Pitch stammt aus der Werbung. Gemeint ist damit eine Präsentation, mit der man sich um einen Auftrag bemüht.

Der Suffizienzpitch ist der zweite experimentelle Wettbewerb, den Pensimo in Regensdorf durchführt. Mit der Charrette suchte die Investorin Ideen für das 3,6 Hektaren grosse Gelände beim Bahnhof Regensdorf für ein städtebaulich optimales Konzept mit passender Architektur. Das Verfahren bestand aus einem zweitägigen Workshop mit 20 Teams und schliesslich einem Studienauftrag an fünf Ausgewählte.

Nach dem Zeitplan gefragt, schreibt Felix Müller, Kommunikationsverantwortlicher für das Pensimo-Projekt: «Das Team Lütjens Padmanabhan und Anliker wird nun gemeinsam das Projekt ausarbeiten. Die Baueingabe ist für 2020 vorgesehen. Der Baustart erfolgt voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021.»

2023 bezugsbereit

Noch dieses Jahr will Pensimo bei der Gemeinde Regensdorf die ersten Baugesuche einreichen. Zuerst für die drei Gebäude, die auf dem heutigen Parkplatz gegenüber dem SAP-Gebäude geplant sind: dem sogenannten Gewerbebau unmittelbar an der Wehntalerstrasse, dem Querbau mit rund 60 Wohnungen und für das Hochhaus mit 160 Einheiten. Später folgen die Baugesuche für die Gebäude an der Neuhardstrasse: für das Hochhaus mit 155 Wohnungen und den Längsbau mit 30 Wohnungen.

Bereits im Jahr 2023 sollen die ersten Gebäude bezugsbereit sein: Dazu gehören der Gewerbebau, der Querbau und der Längsbau. Die beiden Hochhäuser folgen Ende 2023 und Anfang 2024, sofern alles so läuft, wie die Bauherrin dies nach heutigem Stand plant.