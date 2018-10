Günstige Gleise statt teurem Tunnel

Züge, die von Zürich nach Winterthur fahren, müssen ein Nadelöhr passieren: Zwischen Effretikon und Winterthur-Töss gibt es nur zwei Gleise, obwohl die Strecke davor auf beiden Seiten vierspurig verläuft. Abhilfe schaffen soll der Brüttener Tunnel zwischen Bassersdorf und Dietlikon sowie Winterthur-Töss. Kostenpunkt: Schätzungsweise 2,8 Milliarden Franken. Nur etwa 400 bis 500 Millionen Franken würde ein Ausbau von zwei auf vier Spuren zwischen Effretikon und Winterthur-Töss kosten, sagt Paul Stopper.

Stopper ist kein Nobody, wenn es um die Planung von SBB-Strecken geht: Der 71-jährige inzwischen pensionierte ETH-Bauingenieur war von 1974 bis 1997 Projektleiter des öffentlichen Verkehrs der Stadt Zürich. In dieser Zeit war er massgeblich an der Entwicklung der sogenannten Durchmesserlinie – dem zweiten Durchgangsbahnhof von Zürich – beteiligt. Er gilt gewissermassen als «Vater» dieses Projekts. Den Brüttener Tunnel bezeichnet der Experte von nationalem Format als «Verhältnisblödsinn.» Das Problem, welches der Bau beheben soll, könne man deutlich günstiger und vor allem zweckmässiger lösen.

Mehr Gleise wurden an der Urne abgelehnt

Seit den 80er-Jahren ist der Brüttener Tunnel im Gespräch. Zeitweise war eine Realisierung zum Greifen nah: 1992 wären die ersten Bagger und Baumaschinen fast schon aufgefahren, doch nach heftiger Kritik von NZZ-Bahnexperte Hans Bosshard wurde das Projekt schliesslich doch noch vom Bundesrat gestoppt. Zwar war die damalige Variante deutlich günstiger geplant – etwa 600 Millionen Franken – doch es wurde kritisiert, dass durch die Röhre nur zwei Züge pro Stunde gefahren wären. Für das Geld hätte man an anderen Stellen eine grössere Kapazitätssteigerung erwirken können.

Variante für eine schnellere Verbindung nach Winterthur (Quelle: ©swisstopo (JM100004), Grafik: da)

Neun Jahre später griff der Zürcher Verkehrsverbund das Projekt wieder auf: Er brachte die heute aktuelle Variante auf den Tisch, bei welchem der Tunnel einen Anschluss sowohl über den Flughafen als auch über Dietlikon erhalten soll. An dieser Stelle kommt Stopper zum ersten Mal ins Spiel. Er wurde um eine Einschätzung des Projekts gebeten – und war schon damals dagegen. «Der Tunnel war weder damals noch heute die beste und vernünftigste Lösung», so der Planer. Der Grund ist derselbe geblieben: Ein Ausbau auf vier Spuren zwischen Effretikon und Winterthur sei deutlich günstiger und habe dabei fast den gleichen positiven Effekt auf die Verbindung zwischen Zürich und der Ostschweiz, nämlich die Erhöhung der Kapazität für das geforderte Angebot.

Der Zürcher VCS kam zum selben Schluss und lancierte 2008 die kantonale Volksinitiative «Schienen für Zürich». Für rund 520 Millionen Franken aus dem kantonalen Verkehrsfonds sollten ein drittes und ein viertes Gleis zwischen dem Hürlistein bei Effretikon und Winterthur gebaut werden. Doch das Vorhaben wurde an der Urne mit 70 Prozent Nein-Stimmen versenkt und der Regierungsrat legte das Nein zum Ausbau zwischen Effretikon und Winterthur als Ja für denTunnel aus.

«Geld wäre anderswo besser investiert»

Seit das Volk 2014 bis zu 18 Milliarden Franken für den Ausbau der Bahninfrastruktur bis 2035 genehmigt hat, ist das Projekt erneut aktuell. Erst recht sei es jetzt wichtig, auf die Denkfehler bei der Planung hinzuweisen, findet Stopper. «Der einzige Engpass, der noch besteht, ist ein sechs Kilometer langes Streckenstück zwischen Effretikon und Winterthur-Töss. Dort gibt es momentan nur zwei Gleise.» Statt nun aber diesen Engpass zu beseitigen und einfach zwei zusätzliche Spuren zu bauen, plane der Bund ein zehn Kilometer langes Tunnelsystem, welches rund 2,8 Milliarden Franken kosten würde.

Zudem kann der Tunnel nicht isoliert betrachtet werden. Durch seinen Bau würden zahlreiche Anpassungen und Ausbauten in den Gemeinden Bassersdorf, Dietlikon und Wallisellen nötig. Zwischen Bassersdorf und Baltenswil etwa dürfte ein dreistöckes Bauwerk notwendig werden, um die verschiedenen Linien niveaufrei in den Tunnel zu führen. In Dietlikon würde vor dem Quartier «Im Lampitzäckern» eine neue Über- oder Unterwerfung nötig, zudem müsste ein komplett neuer Bahnhof her.

Anders bei einem Ausbau der Strecke zwischen Effretikon und Winterthur-Töss. «Hier müsste man nebst den beiden neuen Spuren links und rechts der bestehenden Doppelspur lediglich in Kemptthal zwei neue Aussenperrons bauen. Dann könnte der langsamere Güter- und Regionalverkehr auf den beiden neuen Aussengleisen geführt werden, während die Schnellzüge auf den bisherigen Innengleisen freie Fahrt hätten. Das hätte zudem den Vorteil, dass einem in Kemptthal nicht die Schnellzüge vor dem Gesicht durchrasen, während man auf seinen Zug wartet», erläutert Stopper.

Der Planer will auch nicht das Argument gelten lassen, dass der Brüttener Tunnel eine viel grössere Zeitersparnis zwischen Zürich und Winterthur ermöglich als ein Ausbau zwischen Effretikon und Winterthur-Töss. «Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde im Tunnel würde die Fahrzeit vom Tunneleingang östlich von Bassersdorf bis Winterthur-Töss vier Minuten betragen, über Effretikon wären es fünf Minuten und 17 Sekunden. Oder anders gerechnet: Beim Projekt Brüttener Tunnel würde man über zwei Milliarden Franken für einen Zeitgewinn von knapp eineineinhalb Minuten ausgeben.»

«Bisher habe ich trotz Anfrage bei den SBB und beim Bundesamt für Verkehr noch nie eine Nachfrageberechnung gesehen, die diese Vorstellung realistisch erscheinen lassen würde.»Paul Stopper

«Ein gutes Projekt darf auch etwas teurer sein», sagt Stopper. Doch ein Brüttener Tunnel sei erst dann gerechtfertigt, wenn mindestens acht Schnellzugspaare pro Stunde zwischen Zürich und Winterthur über Wallisellen und den Flughafen verkehren würden. «Und bisher habe ich trotz Anfrage bei den SBB und beim Bundesamt für Verkehr noch nie eine Nachfrageberechnung gesehen, die diese Vorstellung realistisch erscheinen lassen würde.»

Stoppers Forderung ist deshalb simpel: «Das BAV und die SBB sollen nicht nur den Brüttener Tunnel planen, sondern auch die Variante mit einem Ausbau Effretikon bis Winterthur-Töss auf vier Spuren auf eine vergleichbare Basis bringen.» Denn an anderen Stellen in der Schweiz, etwa auf der Ost-West-Achse zwischen Killwangen und Rupperswil, wo momentan nur doppelspurig verkehrt werden kann, jedoch viel mehr Züge verkehren, sei bis 2035 kein Ausbau vorgesehen. Dabei sei dort ein Kapazitätsausbau viel wichtiger. «Die beim Brüttener Tunnel eingepsarten 2,3 Milliarden Franken wären in solchen Projekten besser investiert.»

BAV sind Stoppers Argumente bekannt

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) erklärt, die Argumente von Herrn Stopper seien bekannt. Augrund vertiefter Abklärungen bevorzuge man die Tunnelvariante. Aus einer gesamtheitlichen Optik, welche das gesamte Schienennetz der Schweiz und sowohl Fernverkehr, S-Bahnen und Güterverkehr umfasse, sei eine Verdoppelung der Stammstrecke via Effretikon und Winterthur-Töss ungenügend. Zudem würde auch der Vierspurausbau weitere teure Investitionen in die Infrastruktur bedingen.

Gemäss Berechnungen des BAV liegen die Gesamtkosten für beide Varianten in einer vergleichbaren Höhe, doch der Tunnel habe den Vorteil, mit späteren Ausbauten aufwärtskompatibel zu sein. Nicht zuletzt beruhe auch das gesamte Konzept S-Bahn der zweiten Generation von ZVV und Kanton Zürich auf dem Brüttener Tunnel. Und schliesslich werde der Tunnel im Kanton seit Jahrzehnten vehement gefordert. (Zürcher Unterländer)