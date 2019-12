Guss-Areal sorgt für neuen Rekord

Ende November darf Bülachs Stadtpräsident Mark Eberli (EVP) Blumensträusse verteilen. Sie gehen an die 21000. und 21001. Einwohnerin der Stadt. Eine Mutter und ihre Tochter ziehen gemeinsam in eine soeben fertig gestellte Dreizimmer-Wohnung im Norden der Stadt, ins neue Guss-Areal.

Dort sind in den vergangenen drei Jahren auf dem Areal der ehemaligen Giesserei urbane Blockrandbauten mit insgesamt über 400 neuen Wohnungen entstanden. 343 davon sind Mietwohnungen, 72 können als Eigentum erworben werden. Ab September 2019 werden die Mietwohnungen – rund die Hälfte ist zu diesem Zeitpunkt vermietet – etappenweise bezogen.

Rund 500 neue Bewohner bringt das Quartier der Stadt Bülach bis Ende November. Davon kommen 319 aus anderen Gemeinden des Kantons Zürich, 59 aus anderen Kantonen und 10 Personen ziehen aus dem Ausland zu.

Noch ist lange nicht Schluss

Damit ist das Wachstum aber noch lange nicht abgeschlossen. Ende Juli erfolgt der Spatenstich für das angrenzende Glasi Areal. Er setzt den Startschuss für 21 Häuser mit weiteren 560 neuen Wohnungen.

In diesem neuen Quartier wird der 60 Meter hohe «Jade»-Wohnturm in den Himmel wachsen. Ab 2021 ziehen die ersten Bewohner in die Wohnungen und Gewerberäume. Die Stadt Bülach, die zur Jahrtausendwende noch keine 15000 Einwohner zählte, rechnet damit, in zwei Jahren den 22000. Einwohner begrüssen zu können.

Dieses Bevölkerungswachstum stellt die Stadt vor Herausforderungen. So werden unter anderem verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung sowie die Polizei zusätzliche Ressourcen benötigen. Ebenso braucht es mehr Schulraum. Bis ins Jahr 2030 rechnet die Stadt mit 500 zusätzlichen Schülerinnen und Schülern, für die rund 25 Klassenzimmer bereit gestellt werden müssen. Wo das geschehen soll, ist derzeit noch offen. Sowohl Erweiterungen von bestehenden Schulanlagen als auch ein Neubau im Guss-Quartier stehen zur Diskussion.

Bei der Stadt geht man derzeit davon aus, dass Bülach bis ins Jahr 2040 rund 27'000 bis 29'000 Einwohner zählen wird.