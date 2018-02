Gute Aussichten für 2018

364 Unternehmen nahmen an der Konjunkturumfrage des Vereins Flughafenregion Zürich teil. Wie der Medienmitteilung zu entnehmen ist, hatten 79 Prozent 2017 einen positiven Geschäftsverlauf (2016 waren es 72 Prozent), 8 Prozent gaben ein schlechteres Geschäftsjahr ge-genüber dem Vorjahr an (2016: 12 Prozent).

Mehr als die Hälfte der Befragten konnte den Umsatz steigern, über ein Drittel auch die Ertragslage. Im Vergleich der letzten vier Jahre zeige sich, dass der Geschäftsverlauf 2017 schon fast an die äusserst positive Zeit vor der Einführung des Euro-Franken- Mindestkurses anknüpfen konnte. Dies verdeutliche, wie erfolgreich sich die Unternehmen an die Herausforderungen der letzten Jahre anpassen konnten. 68 Prozent gaben an, dass sie 2017 eine bessere Auftragslage gegenüber dem Vorjahr hatten (2016: 58%). Nur 13 Prozent verzeichneten eine schlechtere Auftragslage als 2016 (Vorjahr: 19 Prozent). Massgebend waren höhere Aufträge aus dem Inland, rund 50 Prozent der Befragten gaben hier eine Steigerung an.

Die Aussichten für das erste Halbjahr 2018 seien insgesamt erfreulich. 76 Prozent sehen eine positive Auftragslage für die nächsten 6 Monate, nur noch 6 Prozent beurteilen sie eher negativ. Somit können die Unternehmen aus der Flughafenregion arbeitsreichen Monaten entgegenblicken.

Stellenaufbau geht weiter

Wie schon im Vorjahr wurden auch 2017 deutlich mehr Arbeitsplätze in der Flughafenregion geschaffen als abgebaut. Fast die Hälfte der Befragten gab an, Mehr Stellen anzubieten, nur 13 Prozent hatten weniger Arbeitsplätze . Dabei überwog die Anzahl der aufgebauten Stellen deutlich gegenüber den 2017 abgebauten Jobs.

Auch 2018 werde die Zahl der Mitarbeitenden ausgeweitet. Ein Drittel der Befragten plant Arbeitsplätze zu schaffen, nur 6 Prozent rechnen mit einem Abbau. Am wenigsten positiv ist von allen Branchen das Gastgewerbe eingestellt: nur 12 Prozent planen, die Mitarbeiterzahl aufzustocken, während 6 Prozent einen Stellenabbau sehen.

Das Stellenwachstum betrifft zum ersten Mal seit 2014 alle Berufszweige, branchenübergreifend darf für die kommenden sechs Monate mit neuen Jobs gerechnet werden. Insbesondere der Dienstleistungssektor wartet mit neuen Stellen auf.

Sofern keine unerwarteten Schocks aus dem Ausland auftreten, sei mit einem Wachstum für fast alle Branchen zu rechnen, inklusive dem geplanten Stellenaufbau. Für die Flughafenregion sei somit ein starkes Jahr 2018 zu erwarten. (red)