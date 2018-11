Gute Wünsche ins Fundament betoniert

Die Schulkinder in Schleinikon legten gestern viele bunt bemalte, mit Glitzer dekorierte Steine in eine grosse blaue Box. Ein Kran beförderte diese samt Inhalt in die Baugrube neben dem Schulhaus. Dort werden die Steine, auf denen Wünsche für die zukünftigen Schülerinnen und Schüler stehen, in wenigen Tagen einbetoniert. «Ich habe viel Spass gewünscht», sagte ein Sechstklässler.

Ein anderer Junge hatte «Viel Glück» darauf gekritzelt. «Eure Steine werden Teil des Fundaments sein», sagte Schulpräsidentin Ann Barbara Franzen in ihrer Ansprache. «In tausenden von Jahren gräbt hier vielleicht jemand anderes mit dem Bagger und findet sie. Dadurch erfährt er etwas darüber, wie ihr gelebt habt.» Franzen verglich diese Vorstellung mit der Mammutfundstätte in Niederweningen und den Rittern, die einst in Regensberg lebten.

Den Gründungsakt eröffneten die Kinder musikalisch: Zuerst gaben sie – passend zu den Bauarbeiten – ein Lied über Handwerker zum besten, danach sangen sie über ihre Schule in der Melodie von Bob Dylans «Blowin’ in the Wind».

Der erste Standort

Im September 2017 genehmigten die Stimmberechtigten der Schulgemeinde Wehntal – dazu gehören Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon und Schöfflisdorf – an der Urne den Objektkredit für 3,19 Millionen sowie 177 000 Franken für die Aussenraumgestaltung. Das Bauvorhaben stellt den Startschuss der Schulraumstrategie dar.

Obwohl nur knapp 60 Kinder vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse die Schule besuchen, ist es der Schulpflege ein Anliegen, dass möglichst viele Kinder an ihrem Wohnort zur Schule gehen können, wie dem Projektbeschrieb zu entnehmen ist. Zum Vorhaben gehört auch die Integration des Kindergartens – der wird momentan noch in einem Wohnhaus betrieben – in die Anlage an der Dorfstrasse.

Die Bauarbeiten haben Anfang Oktober begonnen. Die Schulpflegepräsidentin rechnet mit einem Jahr Bauphase.

Reserven für die Tagesschule

Dort, wo aktuell ein grosses Loch im Boden zu sehen ist und die bunten Stein der Kinder liegen, entstehen neue Klassenzimmer, Gruppen- und Therapieräume sowie ein Büro für die Schulleitung. «Im unteren Stock sind die Räume für die Tagesstruktur, die man bei Bedarf auch für eine künftige Tagesschule nutzen könnte», sagte Franzen. Die Tagesschule, die Teil der Legislaturziele der Schulpflege ist, stünde allen Kindern der Wehntaler Gemeinden offen.

An der Schulgemeindeversammlung vom 5. Dezember wird unter anderem über den Angebotsausbau der Tagesstrukturen abgestimmt.

(Zürcher Unterländer)