Gute Zahlen dank Grundstückverkauf und BVK

Die Erfolgsrechnung der Gemeinde Glattelden schliesst bei einem einem Aufwand von 35,7 Millionen Franken mit einem Plus von knapp 430 000 Franken ab. Veranschlagt gewesen wäre ein Defizit von knapp 800 000 Franken. Man ist also doch um ein paar Stangen Geld von einer Punktlandung entfernt. Im Weisungsbüchlein zur Rechnung führt der Gemeinderat die Gründe an: Der positive Rechnungsabschluss sei «auf mehrere Sonderfaktoren zurückzuführen».

Zum einen seien diverse Rückstellungen, die für die Sanierung der Pensionskasse BVK hatten getätigt werden müssen, aufgelöst worden, nachdem die Kasse einen Deckungsgrad von 100 Prozent erreicht hatte. «Daraus resultierte ein buchmässiger Mehrertrag von 465 000 Franken». Als zweiten Posten führt die Dorfregierung aus, dass die 195 Quadratmeter grosse Emmerhofstrasse für 107 000 hat veräussert werden können. Dabei handelte es sich um einen Buchgewinn.

«Im Sozialamt waren ausserplanmässige Rückerstattungen von 113 000 Franken zu verzeichnen, An Nach- und Strafsteuern wurden 160 000 vereinnahmt.» Darüber hinaus habe ein grosser Grundstückgewinnsteuerfall von rund 400 000 Franken das Eregebnis in der Erfolgrsrechnung «massgeblich beeinflusst». Ohne diese ausserordentlichen Positionen hätte laut Gemeinderat ein Minus von 680 000 resultiert.

Soziale Wohlfahrt und Bildung

Liest man sich durch die einzelnen Posten auf der Aufwandseite der Rechnung, so sind es auch in Glattfelden vor allem zwei Kapitel, die rausstechen: Die Bildung (Aufwand: 10,6 Millionen Franken) und die die Soziale Wohlfahrt (12,4 Millionen Franken). Zusammengenommen haben die beiden Dossiers mit 23 Millionen Franken einen Anteil von 64,4 Prozent – oder fast zwei Dritteln. am ausgewiesenen Aufwandtotal der Gemeinde.

Dabei darf freilich nicht unerwähnt bleiben, dass gerade bei der Sozialen Wohlfahrt immer auch substanzielle Erträge verbucht werden; namentlich durch Rückerstattungen. So beläuft sich der Saldo des Postens am Ende noch auf 3,3 Millionen Franken. Investiert haben die Glattfelder 2017 im Verwaltungsvermögen netto gut 610 000 Franken. Das sind fast 880 000 Franken weniger als budgetiert. «Der Bau des Kindergartens am Leuengässli hat sich verzögert», heisst es dazu.

Restatement-Entscheid

Die Jahresrechnung 2017 wird am Dienstag, 12. Juni der Glattfelder Gemeindeversammlung vorgelegt. Diese wird sich in einem weiteren Traktandum auch entscheiden müssen, ob sie im Rahmen des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens (Restatement) vornehmen lassen wollen oder nicht. Der Gemeinderat wird der Versammlung ein Restatement emfehlen, die Rechnungsprüfungskommission stützt die Haltung der Behörde. (Zürcher Unterländer)