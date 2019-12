Haarscharf an der Flugzeug-Katastrophe vorbei

Am Montag hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) den Bericht über einen schweren Vorfall am Flughafen Kloten veröffentlicht. Dieser hat sich bereits am 10. Januar 2018 ereignet. Obwohl am Ende alles glimpflich ausging und dank dem schnellen Handeln und einer Vollbremsung das Feuerwehrauto noch rechtzeitig zum Stillstand kam: Die Sust bezeichnet in ihrem Bericht als «rein zufällig», dass das Fahrzeug noch vor dem gefährlichen Bereich zum Stehen kam. Denn geradesogut hätte es am Schluss auf der Piste 28 stehen können. Und auf dieser wurde gerade gestartet.

Die rote Linie zeigt, wo das Feuerwehrfahrzeug zum Stillstand kam und nachher wendete. Die blaue Linie steht für die Route der startenden A320. Dort, wo sie durchgezogen ist, war die Maschine noch am Boden. Screenshot: Sust-Bericht

Der Zwischenfall war das Resultat missverständlicher Kommunikation zwischen einem Fahrzeugoffizier und dem Fahrzeuglenker. Alles begann mit dem Start eines Easyjet-Airbus A319 nach Amsterdam. Kurz vor dessen Abheben von Piste 28 hörte die Besatzung ein Geräusch, das sich anhörte, als wäre es zu einem Reifendefekt gekommen. Die Cockpit-Besatzung der A319 beschloss deshalb, das Fahrwerk gar nicht erst einzuziehen und direkt nach Kloten zurückzukehren.

Entsprechend wurde durch den Flugverkehrsleiter im Kontrollturm ein Alarm ausgelöst, und die Feuerwehr musste mit insgesamt vier Fahrzeugen ausrücken. Zum Zwischenfall kam es mit dem Flugfeldlöschfahrzeug «Florian», in dem der Fahrer und ein Beifahrer sassen. Sie waren auf dem Rollweg neben Piste 16 postiert.

Nach dem Einsatz wurde es gefährlich

Nach der Landung der A319 verliess der Fahrzeugoffizier das Fahrzeug in Atemschutzausrüstung. Zusammen mit seinem Kollegen untersuchte er das Fahrwerk der A319, stellte aber nichts Aussergewöhnliches fest. Danach wurde der Einsatz beendet, und der Einsatzleiter gab den Befehl, zur Basis zurückzukehren – inklusive der Route, die zu befahren sei. Und dann ereignete sich der Fehler: Während sich der Fahrzeugoffizier seiner Atemschutzausrüstung entledigte und sie hinter dem Sitz verstaute, erzählte er, dass Kollegen jeweils über eine andere Route zur Basis zurückkehren – nämlich über TWY Echo 5 statt TWY Romeo 7. Der Fahrer fragte nach: «Echo fünf?», der Fahrzeugoffizier bestätigte dies. Wie sich zeigte, verstand der Fahrer das als Befehl, die Route über Echo 5 zu nehmen. Das irritierte ihn. Denn: Die Route über Echo 5 quert Piste 28. Und auf dieser wurde eben gestartet.

Der Kontrollturm erteilte fast gleichzeitig einer A320 die Starbewilligung auf Piste 28. 22 Sekunden später löste das Kollisionswarnsystem des Bodenradars einen Alarm aus. Die Feuerwehr erhielt die Warnung weitere sechs Sekunden später. Der Fahrzeugoffizier rief seinem Fahrer einen Haltebefehl zu; das Fahrzeug kam unmittelbar vor dem Sicherheitsbereich zu stehen. Drei Sekunden danach überflog die startende A320 das Pistenkreuz in 10 Metern Höhe. Im Flugzeug hatte von der Besatzung gar niemand das Feuerwehrauto wahrgenommen.

Nachlassende Konzentration

Die Sust kam nun zum Schluss, der Vorfall sei schwerwiegend gewesen. Auch wenn der Fahrer des beteiligten Feuerwehrautos angab, er sei verunsichert gewesen durch die Angabe «Echo 5», war er doch mit 40 Kilometern pro Stunde unterwegs, was «nicht sicherheitsbewusst» gewesen sei. Im Sust-Bericht wird psychologisch zu Gunsten der Feuerwehrleute argumentiert: «Nach der Beendigung des Ernstfall-Einsatzes löst sich bei den beteiligten Feuerwehrbesatzungen naturgemäss eine gewisse Anspannung.»

Dies könne zu nachlassender Konzentration führen und damit zu Gefahren. Die Besatzung des Fahrzeugs habe ihre Aufmerksamkeit nicht ausreichend auf die Orientierung auf dem Pistensystem gelenkt. Ausserdem hätten sie sich zu wenig gut ausgekannt mit dem Pistensystem.

Sicherheitsempfehlungen gibt die Sust keine aus – Massnahmen wurden trotzdem getroffen. So wird nun aktiv vor möglichen Gefahren gewarnt, und zwar grundsätzlich durch alle, insbesondere aber durch Einsatzleitung, Löschzug oder Fahrzeugführer. Und es müssen konkrete Anweisungen gegeben werden, wie die Piste nach einem Einsatz zu verlassen ist.