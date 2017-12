Halbe Million oder halbe Sanierung

Auch Steuererhöhung ist umkämpft

Die Schulpflege beantragt an der Versammlung am 6. Dezember auch eine Erhöhung des Steuerfusses um 4 Prozentpunkte auf 67 Prozent. Als Grund führt Schulpflegepräsidentin Corinne Strebel Schlatter gestiegene Schülerzahlen und Sonderschulkosten an. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hingegen empfiehlt lediglich eine Erhöhung des Steuerfusses um 2 Prozentpunkte. «Wir sind der Meinung, dass dies ausreicht, um die gestiegenen Kosten zu decken», sagt RPK-Präsidentin Christine Lienhard. Bevor man die Steuern weiter erhöhe, müsse man das vorhandene Sparpotential ausschöpfen. Anders sieht dies Strebel Schlatter. «Unsere Berechnungen haben ergeben, dass eine Erhöhung um 2 Prozent mittelfristig nicht ausreichend ist», sagt sie. Die Steuererhöhung sei absehbar gewesen, da seit 2010 der Steuerfuss gesenkt wurde, um das Eigenkapital auf das in den finanzpolitischen Zielen festgelegte Mass zu reduzieren. Dieses Ziel nun erreicht.