Hallenbad Embrach bleibt bis März geschlossen

Ein Gesamtschaden von über 200000 Franken: Das ist die Bilanz des Brandes im Embracher Hallenbad Talegg vom 23. November. Dieser habe das Nervenzentrum der Badi getroffen, schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung. In der Zwischenzeit konnte die Schadensaufnahme abgeschlossen werden. Dabei zeigte sich: Die gesamte Strom- und Telekommunikationsversorgung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Sämtliche Kabel, welche in den Steuerraum führen, müssen ersetzt werden. Ebenso ist es notwendig, die Steuerschränke neu anzufertigen und einzubauen.

Mehrere Kilometer neue Kabel

In den nächsten Wochen müssen mehrere Kilometer an Strom- und Glasfaserkabeln neu verlegt, angeschlossen, vermessen und wieder in Betrieb genommen werden. Diese umfangreichen Arbeiten führen zu einer längeren Schliessung als zuerst angenommen. Das Bad kann deshalb erst nach den Sportferien, am 9. März, wieder für das Publikum geöffnet werden. Während der Instandsetzungsarbeiten wird die Zeit genutzt, um im Hallenbad Reinigungsarbeiten auszuführen, welche unter Betrieb nicht möglich sind.

Keine Schliessung im Sommer

Die für den Sommer geplanten Revisionsarbeiten im Hallenbad werden ebenfalls vorgezogen. Somit bleibt die Badi im kommenden Jahr auch in den Sommerferien geöffnet. Unmittelbar nach dem Brand hatte die Gemeinde Inhabern und Inhaberinnen von Jahreskarten eine Verlängerung um die Dauer der Schliessung in Aussicht gestellt. Betroffen von der Schliessung sind auch die Anbieter von Aqua-Fit-Kursen, der örtliche Schwimmclub und viele Schulklassen des Embrachertals.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hallenbads würden bis zur Wiedereröffnung am 9.März einerseits für die Reinigungs- und Revisionsarbeiten, aber auch in anderen Bereichen der Gemeinde eingesetzt, schreibt die Gemeinde in ihrer Medienmitteilung

Der Brand war am 23. November um 16.15 Uhr während des laufenden Badebetriebs ausgebrochen. Dem Personal gelang es, alle Badegäste rasch und unverletzt zu evakuieren. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Embrachertal nach kurzer Zeit gelöscht werden.