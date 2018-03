Mandy betreibt in Zürich ein kleines Reisebüro, das sich für die Britischen Inseln spezialisiert hat. Eines Tages erhält sie auf Englisch eine Facebooknachricht von einem Unbekannten. «Hallo, lösche die Nachricht nicht ungelesen…», steht da, und dass dieser Jamie befürchtet, den Tag nicht zu überleben, weil um ihn herum geschossen wwerde. Trotz grosser Bedenken antwortet Mandy dem Unbekannten. Ihr Leben verändert sich von einem Tag auf den anderen, denn sie verliebt sich in diesen braunhaarigen Mann, der ihr vom Facebook-Foto charmant entgegenlächelt.

Zwei Welten

Autorin Conny Vischer las am Dienstagabend Passagen ihres Buches vor, die jeweils mit Musik untermalt waren. So wurden die Zuhörer gleich atmosphärisch entführt in diese zwei Welten von Mandy und Jamie. Mandy bei ihrer Arbeit ständig hin und her gerissen, ob sie den Nachrichten von diesem Jamie wirklich Glauben schenken soll. Und Jamie, der in einem fernen Land tatsächlich um sein Leben fürchten muss und sich grosse Sorgen um seine zwei Töchter macht, die in England leben.

«Die eine Nachricht» ist Conny Vischers dritter Roman. Eigentlich sei es nie ihr Ziel gewesen, ein eigenes Buch zu veröffentlichen. Als sie vor fünf Jahren den Buchverlag Vicon gründete, war ihre Tochter Stephanie der Grund dafür. Diese schrieb damals an einem Fantasy-Roman und wollte ihn veröffentlichen. Da Vischer zu der Zeit einen Autor betreute, wusste sie um die Schwierigkeiten, einen Verlag zu finden, der Bücher von Jungautoren veröffentlicht. Als es dann aber um die Veröffentlichung des Fantasy-Romans ging, hatte die Tochter diesen noch nicht fertig gestellt und so entschied sich Vischer, ihr eigenes erstes Buch «Spuren nach Hause» zu veröffentlichen.

Ideen während dem Laufen

Vischer sagt, sie habe ihre Ideen vor allem beim Laufen. Sie liebe es an Flüssen, Seen oder am Meer spazieren zu gehen. Oft höre sie Musik dazu und dann könne es sein, dass aus den Noten plötzlich Buchstaben, Wörter und Sätze würden. Wenn es dann ans Schreiben geht, notiert sie sich zuerst die Charaktere, die darin vorkommen sollen. Jede Person bekommt ein Profil. Wie sieht er oder sie aus, wie ist sein Charakter. Beschreibt sie Fluchtszenen, wie in ihrem neuesten Buch, macht sie sich zuerst eine Skizze von der Umgebung.

Und da Mandy und Jamie beginnen, in einer Geheimsprache miteinander zu kommunizieren, hat Vischer sogar eine Geheimschrift erfunden. Wenn Vischer schreibt, dann immer mit Musik im Hintergrund. «Ich erstelle eine Playlist. Musik inspiriert mich einfach.» Und wenn sie ihr Schreiben für ihre Verlagsarbeit unterbrechen mumüsse, brauche sie nur wieder diese Musik zu hören. «Und schon bin ich wieder in den Emotionen für mein Buch drin».

Nach einem professionellen Lektorat wird das Buch fertiggestellt und das Cover wird entworfen. Vischer, lässt die Autorinnen und Autoren das Cover mitgestalten, denn es muss stimmig sein zum Text. Und wie steht es mit Conny Vischers Verhalten mit Sozialen Medien? «Ich wäre genauso kritisch wie Mandy. Aber es gibt ja auch Online-Partnervermittlungen, die funktionieren, man muss sich einfach auch der Gefahren bewusst sein.» Heute sei es aber auch schön, dass man mit dem Internet Freundschaften auf der ganzen Welt knüpfen könne. (Zürcher Unterländer)