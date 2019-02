«Hand» stiehlt Bahnhofstrasse Nord die Show

Redet man in Buchs über Verkehrsberuhigung, so taucht unweigerlich das Wort «Hand» auf. So auch an der Orientierungsversammlung am Dienstagabend, und das, obwohl die «Hand» gar nicht Thema war. Diese schmale Verbindung von Buchs nach Dielsdorf, die oft als Umgehung des Adliker Kreuzes herhalten muss, erregt seit Jahren die Gemüter. Am 24. März wird der Gemeinderat wieder einmal, gemeinsam mit dem Nachbarn Dielsdorf, beim Kanton vorstellig.

Konkret will man die nächtliche Sperrung der Achse von 19 Uhr bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen erwirken. «So geht das doch nicht. Diese kurze Sperrung, noch dazu nicht einmal im Stossverkehr, ist ein Witz. Wir sollten die ‹Hand› nicht schliessen, aber mit baulichen Massnahmen unattraktiv machen. Notfalls müssen wir die Leute mobilisieren», schlug der Buchser Martin Wanner vor. «Ausserhalb des Siedlungsgebiets werden Beruhigungsmassnahmen niemals genehmigt. Da nützt es auch nichts, zu demonstrieren», erwiderte Gemeinderat Rudolf Meier.

Das eigentliche Thema

«Eine Maut muss her», forderte eine Buchserin. Rudolf Meier erwiderte: «Das geht leider nur auf Privatstrassen. Aber wenn du die ‹Hand› kaufst, sollte das möglich sein.» Auch ein allfälliger Kleber an der Autoscheibe für Zubringer wurde schnell verworfen. «Und wenn die ‹Hand› tatsächlich einmal geschlossen wird, so fahren die halt über den Krähstel», gab ein anderer Buchser zu bedenken.

Doch nun zum eigentlichen Thema der Orientierung. Im geplanten Fokus stand nämlich die Strassenraumgestaltung «Bahnhofstrasse Nord», über die am 6. Juni abgestimmt werden soll. Nach einem Ja wird diese neu gestaltete Strasse dann nach wochenlanger Bauzeit Ende Sommer dem Verkehr übergeben. Kosten: geschätzte rund 1 Million Franken. Das Projekt lag vom 17. August 2018 einen Monat lang auf der Gemeindeverwaltung auf.

Die Bevölkerung war nun eingeladen, sich bei der Orientierung ein Bild der Massnahmen zu machen, die neben der Erneuerung der Fahrbahn und der Werkleitungen vor allem eine Temporeduktion und damit eine Verkehrsberuhigung auf der nördlichen Bahnhofstrasse generieren sollen. Fahrbahnverengung, Rechtsvortritt an den drei Knoten Gemeindehaus, Unterdorf- und Meierwiesenstrasse sowie eine Insel mit Baum als Eintrittstor zur neu gestalteten Strasse sind die markanten Punkte. Mit all dem will man wenigstens einen Teil des Verkehrs aus dem Dorf herausbekommen.

Diverse Einwendungen

Eine Gratwanderung. «Das richtige Mass in der Verkehrsplanung ist deshalb schwierig, und zum Thema Verkehr gibt es viele Interessengruppen. Der Fussgänger gewichtet anders als der Autofahrer und der Velofahrer noch einmal anders als der ÖV-Benutzer», gab Gemeinderat Rudolf Meier zu bedenken. Des Weiteren ging man am Dienstagabend auf sechs Einwände ein. So forderte zum Beispiel Pro Velo Kanton Zürich Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse Nord. Doch die Gemeinde hält, gestützt auf den kommunalen Richtplan Verkehr und aus Kostengründen, am Geschwindigkeitsniveau von 30 bis 40 km/h fest. Zwei private Einwände zielen auf die Entfernung des Fussgängerstreifens bei der Bushaltestelle. Die Gemeinde hält dagegen, dass das östliche Trottoir der Bahnhofstrasse Nord attraktiver gestaltet wird. Zusätzlich sei für ein sicheres Überqueren der Fahrbahn bei der Bushaltestelle eine bis zu drei Meter breite und rund 18 Meter lange Insel vorgesehen.

Nicht wenige Gäste im Saal schüttelten den Kopf. Zwar war ihnen klar, dass es für die Autofahrer zu Stosszeiten unattraktiv sein werde, hinter dem Bus zu warten, und dass man so den ungeliebten Schleichverkehr vergrämen könne. Doch was ist mit den Fussgängern, allen voran den Kindern, die ohne signalisierten Fussgängerstreifen am Strassenrand stehen werden? «Auch ohne Streifen ist es ein relativ sicherer Übergang. Die Kantonspolizei hat das bestätigt», sagte Gemeinderat Rudolf Meier. «Wissen das auch die Autos?», rief jemand.

Weiterer Ausblick

Der Gemeinderat gab auch kurz einen Vorgeschmack auf die weiteren noch zu erwartenden Um- und Ausbauten weiterer kommunaler Strassen zur Verkehrsberuhigung, so zum Beispiel an der Zürcherstrasse Ost und West. Man legte Pläne vor, hielt aber fest, dass das alles nur vage Denkanstösse seien und noch lange, lange nicht fix.

(Zürcher Unterländer)